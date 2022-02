Artista urbano recupera el Tuxtla del pasado

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El arte urbano independiente en la capital del estado de Chiapas roba suspiros e inspira a recuperar los espacios perdidos de la ciudad.

Huigo Huitzi, es un artista urbano chiapaneco que mezcla el diseño, el arte y la nostalgia; combinación de ideas que ha tenido una excelente respuesta por parte de la población en Tuxtla Gutiérrez.

“La fuente”, el “Cohete del Parque Morelos” y “En medio de una vorágine” —esta última que hace alusión a la pandemia— son algunos de sus diseños más recientes.

“En mi trabajo siempre ha sido fundamental la nostalgia, es algo con lo que siempre he trabajado… el pasado y la nostalgia es algo que me importa en el trabajo y más en tiempos de pandemia, se ponen a reflexionar sobre cosas que no valorabas o que pasaron y no volverán”, expone.

Desde que inició la pandemia, Hugo Huitzi señala que tuvo que renovarse y comenzar a hacer cosas nuevas y aunque han sido tiempos difíciles, agrega, que lo importante es tomar conciencia de lo que está pasando, innovarse y dejar un mensaje.

“Nosotros debemos asumir carencias como un desafío para no depender de nadie más, sino que tú mismo se haga responsable de tu empresa o tu arte”.

Para conocer más sobre el trabajo de Hugo Huitzi pueden seguirlo a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram o Tik tok”, puntualiza.