Asesinato de Fredy no quedará impune: AMLO

José Sántiz/ Diario de Chiapas

Familiares del periodista Fredy López Arévalo hicieron llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un mensaje que fue expuesto por el periodista Rodolfo Montes, donde piden que se haga justicia por el cobarde asesinato suscitado durante la tarde-noche del pasado 28 de octubre.

Tras oír el mensaje de voz de la esposa de Fredy López Arévalo, el presidente se comprometió a dar respuesta al caso del asesinato, así como atención a la viuda y huérfanos; “vamos a investigar y atender el caso para que no haya impunidad, en lo que corresponde a este periodista de San Cristóbal”.

“Vamos a pedir a Rosa Isela, nos dé un informe de esto lo más pronto posible, y todo nuestro apoyo, cariño a los familiares, una situación muy lamentable porque el periodismo en los pueblos, los municipios y estados es muy riesgoso desgraciadamente”.

Dejó entrever que al ser San Cristóbal una ciudad muy chica, o al menos donde todos se conocen y se ven a diario “se topan y se pueden encontrar con la persona señalada en ese mismo día”.

“Vamos a seguir apoyando y ayudando, es parte de la descomposición que tenemos que ir enfrentando y espero que esto vaya mejorando, porque ya no hay tolerancia ni para la corrupción, son mal visto los corruptos, están siendo estigmatizado los corruptos, ya no es como antes que se les aplaudía y el gobierno federal era parte de la corrupción, no hay impunidad para nadie, en estos casos, si se investiga y se dé con los resultados, se castiga sea quien sea, no somos nosotros cómplices de crímenes, vamos a seguir actuando”, abundó.

El periodista le hizo saber al presidente de la Republica, que Fredy López Arévalo confiaba en él y en un audio enviado por su esposa, asegura que el comunicador fue asesinado de una manera cobarde porque lo atacaron por la espalda.

Asimismo, Rodolfo Montes hizo saber a López Obrador, que en los últimos aportes o escritos de Fredy López, señalaba a la ex alcalde de San Cristóbal, Jerónima Toledo, así como a ex miembros de su administración, el síndico Miguel Ángel de los Santos, Jesús Carmona de Sapam, “como omisos, alcahuetes de esta en la asociación delictuosa”.

“Él señaló que Mariano Díaz, el alcalde reciente se había ya desprendido de dos bandidos líderes del partido Verde en Chiapas, de los ‘chuchos’, Narciso Ruiz, quien controla el mercado, los ambulantes, los baños públicos y que son recursos millonarios los que se arrojan, quién lo mató presidente, lo mató la corrupción”, refirió.