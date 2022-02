Castiga Smapa a comerciantes

A. Marroquín/ Diario de Chiapas

En plena crisis económica y sanitaria por Covid-19, comerciantes de la capital chiapaneca dieron a conocer que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcatarillado (Smapa), les cobra miles de pesos por agua potable que no reciben.

Hilda Jiménez Chávez, presidenta de locatarios del Mercado de los Ancianos en Tuxtla Gutiérrez, denunció que los cobros por el suministro de agua potable, han llegado a ser excesivos e impagabes, donde los recibos del Smapa han llegado de hasta 40 mil pesos mensuales, por un servicio que no reciben.

Aunado a ello, comentó que el centro de abasto enfrenta la peor crisis en los últimos años, ya que sus ventas, se encuentran bajas, más del 60 por ciento de locales, han cerrado debido a la crisis económica que se desató por la pandemia y los locatarios poco a poco se van quedando sin dinero, por lo que se les hace difícil cooperar cada mes, para que dicho mercado solvente los recibos que obligadamente tienen que pagar.

“Estamos jodidos, aquí el gobierno queríamos un gobierno bueno, pero con el mercado de los ancianos no lo ha sido en nada, no nos ha apoyado en nada, la luz viene de 40 mil, el agua viene de 40 mil y no nos lega, el problema es que nos llegara, lo pagamos, pero no sé, por eso hay mucha delincuencia y robo”, reclamó.