‘Coaching’ y su impacto

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el el tuvo de invitado a Carlos Bolaños, quien se desempeña como Coach y trató el tema de los retos laborales en pandemia y pos pandemia.

El experto habló un poco sobre lo que es la herramienta de coaching y para qué sirve al cliente, el cual busca potencializar sus habilidades a través de este método.

“El coaching es una herramienta que se maneja a nivel personal; el coaching es un acompañamiento ya sea personal o a equipos de trabajo, mediante el cual, a partir de sus necesidades buscamos potencializar, sus conocimientos y sus desarrollos a través de técnicas y herramientas para conseguir metas y objetivos”.

Dejó en claro que los entrenadores como él no son terapeutas, no dan consejos y no tienen filosofías, sino que, a través de la introspección de cada persona, se trabaja en el desarrollo personal.

Explicó además que, a diferencia de la terapia que es un proceso completamente distinto, el coaching parte del presente al futuro, ya que en este método se trabaja de donde se está parado y hacia dónde se quiere llegar.

“Fijamos metas y objetivos reales que se puedan conseguir y que sean muy amigables con tus valores y a través de herramientas que los coaches ayudamos, nosotros no hacemos nada por el cliente más que ayudarlo a potencializar sus conocimientos”.

En el tema sobre la pandemia, Bolaños explicó que la pandemia ha afectado a la salud laboral de manera terrible, ya que el cambiar de un momento a otro la forma en la que veíamos el trabajo fue un desgaste y una baja de rendimiento para muchas personas.

Uno de los trabajos más importantes es mostrarle al cliente que debe ser responsable de sus acciones, partiendo desde este lugar, como trabajador “debes tomar acciones, en el cuidado de su persona y ser responsable en sus centros de trabajo, si lo tuyo es trabajar ahorita en home office, es fortalecer esta dinámica y todo este ambiente para que puedan conseguir sus objetivos profesionales”.

El coaching empresarial tiene su razón de ser en ayudar a las personas a alcanzar todo su potencial y a mejorar su rendimiento. Se establece así una relación de comunicación y confianza que la persona que está siguiendo el entrenamiento puede trasladar al resto de la empresa.