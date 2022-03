Colonos arreglan sus vialidades

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Porque las autoridades demostraron desinterés y falta de capacidad para atender las demandas ciudadanas, habitantes de la colonia Obrera —al sur oriente de la capital— iniciaron el 14 de diciembre obras de rehabilitación en avenidas y calles descuidadas.

Con ayuda de una máquina retroexcavadora, la cual fue rentada por un grupo de ciudadanos, colonos dieron inicio trabajos de “embellecimiento” en la privada de la 11ª Sur y 7ª Oriente de esta ciudad, por encontrarse en malas condiciones desde hace más de un año.

Antonia Gutiérrez, habitante de la privada de la 11ª Sur, comentó que tras varios meses de insistirle al Ayuntamiento y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), la reparación de la red de drenaje y por ende la composición de las vialidades afectadas por la falta de desazolve de las aguas negras, decidieron entre varios vecinos pagar para recuperar su avenida.

“La verdad nos cansamos de esperar, han sido meses de estarle rogando al Ayuntamiento y al SMAPA que nos ayuden a componer este problema… ya no soportamos vivir en una calle llena de aguas negras y ante el rechazo inminente y absoluto del municipio, decidimos buscarle una solución”, destacó.

A pesar de que el problema es conocido por el Ayuntamiento tuxtleco, la ciudadana lamentó la poca disponibilidad de atención por parte de las autoridades que la representan.

De tal forma, destacó la voluntad de organización de sus vecinos, quienes en todo momento han buscado darle una solución a un problema municipal que data desde hace 10 años.

“La verdad sí me da molestia, tristeza e impotencia que nos mientan, hemos ido varias veces al SMAPA y al Ayuntamiento, nos reciben nuestra queja y no pasa nada… acá destacar el interés y voluntad de mis vecinos, quienes, de poquito o mucho, pero cooperamos para que al menos los carros puedan transitar dignamente, y no se queden en medio del gran bache de la privada de la 11ª Sur y 7ª Oriente, cual sigue abandonada por sus autoridades”, cerró.