Con trabajo serio fortalecemos servicios públicos para las familias chiapanecas: Rutilio Escandón

M de R / Diario de Chiapas

La suma de esfuerzos y un gobierno serio llevan a fortalecer los servicios públicos para las familias chiapanecas, destacó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ante el anuncio de municipalización e introducción de la red de agua potable para el fraccionamiento Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, el cual exigía atención para dar certeza a sus viviendas y mejorar la calidad de vida de siete mil familias.

“Son reclamos añejos y legítimos, la gente estaba molesta porque eran puras promesas incumplidas, y es que, cuando no se trabaja respetando la convicción real y desinteresada, demora y hace más grandes los problemas. Si no se ven los resultados, solo es demagogia y nosotros no somos simuladores, lo que podemos lo hacemos y si no, lo decimos pero hacemos el esfuerzo para resolverlo”, manifestó el mandatario estatal.

Enfatizó que la unidad y el sentido de colaboración que ha instituido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, permite trabajar como un solo frente en la búsqueda del bien común, utilizando los recursos públicos para resolver las necesidades del pueblo, como se hace en este fraccionamiento que añoraba contar con esta asistencia de sus gobernantes.

Tras resaltar que la empresa encargada de edificar este fraccionamiento retomó el camino correcto y se unió a estas acciones, Escandón Cadenas reconoció el respaldo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y aclaró que lo que hoy se consolida, es parte del derecho humano de contar con agua y no está condicionado, por lo tanto, pidió denunciar a quien pretenda adjudicarse la gestión o pedir apoyo económico o político.

En representación de las y los habitantes del fraccionamiento Real del Bosque, Miriam Pimentel Ramírez resaltó la disposición de las autoridades para unificar esfuerzos, lo que hoy permite acabar con la incertidumbre y solucionar un reclamo que por muchos años no fue atendido: “Aplaudimos al presidente López Obrador, al gobernador Rutilio Escandón y al alcalde Carlos Morales, por este logro que nos brinda legalidad y una mejor calidad de vida”.

Asistieron: la delegada del Infonavit en Chiapas, Rocío Terán Cruz; el director general del Sistema Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, René León Farrera; funcionarias y funcionarios federales, estatales y municipales, así como personas beneficiadas del fraccionamiento Real del Bosque.