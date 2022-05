Corrupción en ISSSTE

Enrique Buenrostro/ Diario de Chiapas

Con la “operatividad” de la doctora Bellaney Morales Cigarroa, directora del hospital en Tuxtla Gutiérrez y del ingeniero Miguel Ángel Vázquez Castañeda, como encargado de la delegación, el ISSSTE en Chiapas continúa hundida en una estela de corrupción por la compra fantasma de medicamentos.

Los funcionarios de primer nivel realizan transacciones fraudulentas para el enriquecimiento ilícito y se olvidan de que jubilados y derechohabientes con enfermedades mortales tienen que ser atendidos con urgencia y de forma profesional.

Esta situación ha orillado a que la base trabajadora afectada amenace con ejercer acción penal contra autoridades del ISSSTE por la comisión y omisión de diversas conductas.

De la directora del hospital en Tuxtla Gutiérrez, ya lo hemos dicho desde hace un par de años en este mismo medio, ha sido denunciada por inflar facturas con proveedores poco transparentes en la compraventa de insumos médicos.

En tanto que, el ingeniero responsable de la delegación, Miguel Ángel Vázquez Castañeda, tiene un pasado oscuro cuando fungió en la administración de Manuel Velasco Coello, y en la Secretaría de Economía lo recuerdan por sus negocios que le sirvieron para enriquecerse.

“Él no sabe ni como se llama en su nueva encomienda, pero es muy bueno para transar”, dijeron los inconformes.

Los trabajadores señalan que tienen en su poder facturas de compras fantasmas de insumos médicos con los que la directora del hospital de Tuxtla Gutiérrez viene haciendo grandes y jugosos negocios, en los que seguramente el ex funcionario debe tener metidas las manos.

Hace tres meses, a un paciente le diagnosticaron cáncer de mama en el seno izquierdo y un ganglio linfático en la axila derecha. Actualmente lleva dos sesiones de quimioterapia y el ISSSTE no le ha proporcionado los medicamentos oncológicos necesarios para combatir la enfermedad, bajo el argumento que en la farmacia de la institución no hay en existencia porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les ha distribuido el medicamento especializado.

La paciente ha tenido que comprar por su propia cuenta las medicinas sin que le sean reembolsados los recursos porque poco les importa atender y garantizar el derecho humano a la salud de sus pacientes.

Al respecto, familiares del paciente dijeron que están en proceso de presentar la demanda correspondiente en contra de Vázquez Castañeda y Morales Cigarroa.