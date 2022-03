Denuncian a “cobradores” de empresa

Ainer González / Diario de Chiapas

Las amenazas y acoso telefónico no cesan por parte de trabajadores de la empresa Sears, denunciaron habitantes de Tuxtla Gutiérrez, que insisten no estar afiliados a esta compañía.

En lo que va del año 2020, Jesús Gutiérrez y Estaban López, estudiantes de maestría en la capital de Chiapas, indicaron que desde principios del 2019 han recibido un sinfín de llamadas a sus números particulares por trabajadores de cobranza de Sears, en donde los mensajes de voz han sido ofensivos e insultantes.

Los denunciantes destacaron con pruebas en mano, que nos son clientes activos e inactivos de la empresa de origen estadounidense, y a pesar de que lo han comprobado y reiterado en las llamadas, los mensajes siguen subiendo de nivel.

Expusieron que las llamadas van dirigidas a una persona en particular a quienes desconocen, pero a pesar de ello los mensajes de los cobradores son poco amables.

“A mí me han dicho que no solape a nadie, que si no quiero que me sigan llamando que le diga a un tal Carlos Gutiérrez que pague sus deudas y de no ser así me van a seguir ‘chingando’, pero yo no conozco a la persona que mencionan”, expuso uno de ellos.

Sin embargo, destacaron que uno de los empleados de Sears ha llegado al grado de amenazar de muerte si no entregan el mensaje.

“Pues a mí sí me han amenazado, de entrada me dicen para qué di la referencia. Se les explica una y otra vez que no se conoce a la persona, luego vienen los insultos de que soy un alcahuete, que le diga a esa rata que no se esconda, que pague lo que se llevó o que regrese las cosas, o si no se van ir conmigo”, comentó.

Por este problema, comentaron que han insistido ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, no han podido presentar su denuncia porque el número telefónico 01800 4688722 nunca atiende sus mensajes.

Tras buscar el mecanismo de procuración de justicia, solicitaron a la delegación estatal de la Profeco en Chiapas que la central de crédito de Sears en Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México –de donde son originadas las llamadas hostigadoras– que se investiguen las políticas de la empresa, ya que violan sus derechos y datos personales.

Por esto, pidieron que se respeten sus líneas privadas de comunicación, así como garantizar la no violación de sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), ya que los empleados tienen funciones específicas, como amenazar, insultar, calumniar, difamar y extorsionar.