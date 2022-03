Destaca Repare a Mónica Soto

Francisco Mendoza/Diario de Chiapas

La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) entregó un reconocimiento a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fragoso, por fomentar la aplicación adecuada de la ley en casos donde ha habido violencia política hacia las mujeres.

En este sentido, la agrupación pro paridad entregó el reconocimiento ‘Florinda Lazos León’, a una mujer que desde su trinchera ha luchado por la igualdad de las mujeres en paridad política, buscando de esta manera el equilibrio de género.

En el estrado, Soto Fregoso se dijo satisfecha por el trabajo que ha realizado en estos años, en los últimos procesos electorales, velando por los derechos políticos de las mujeres y que estos no sean violentados como anteriormente ocurría desde el interior de los partidos políticos.

“Hoy ha quedado demostrado, que la violencia política hacia las mujeres en razón de género puede y debe ser sancionada con la nulidad de unas elecciones; y tenemos elecciones en el ámbito municipal en donde tenemos que tener una gran atención, un foco de atención enorme”.

Señaló que en Chiapas se tiene 104 municipios gobernados por hombres y 17 por mujeres, “qué está pasando, dónde está el desfase que en lo legislativo si hemos logrado avanzar, pero qué nos ha pasado, qué hemos dejado de hacer para que este avance sea de manera armónica en los espacios de poder”.

Explicó que los municipios están rezagados en el ejercicio del poder de las mujeres, y no porque las mujeres no quieran gobernar, ante esta situación, la magistrada señaló que es indispensable que para las próximas elecciones se les preste atención a los procesos municipales para tener esta paridad.

“No hemos logrado llegar a donde queremos, y ahí es donde necesitamos a las redes, a las redes de mujeres y a las redes también que pueden incluirse de los hombres que los necesitamos de aliados en su visión de demócratas paritaristas, en donde necesitamos por su puesto que su visión de beneficio de poder en donde están sea con perspectiva de género”.

Reconoció que la Repare es una de las redes más importantes no solo de Chiapas sino del país y Latinoamérica; “yo les pido que de verdad no cesen que esta lucha es de ir por más mujeres, por más paridad cuantitativa, sustantiva y por la eliminación de la violencia, y si las redes no se oponen, no nos exhiben lo que ocurre y se quedan en silencio, pues estamos normalizando ciertas violencias”.