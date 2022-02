Firman convenio

M de R / Diario de Chiapas

El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Jorge Luis Escandón Hernández, y la concejal presidenta del Ayuntamiento de Altamirano, María García López, firmaron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de beneficiar a estudiantes cobachenses de ese municipio.

Durante la firma del acuerdo se privilegió la suma de esfuerzos e invertir en más espacios escolares, a fin de alejar a la juventud de la delincuencia y problemas sociales como la drogadicción y el alcoholismo.

“Platicamos con la presidenta concejal del municipio, y me expresó su preocupación por que los jóvenes, si no estudian, si no están ocupados, pierden el camino y se van a problemas como la drogadicción y el alcoholismo. Con trabajo en equipo lograremos que tengan un mejor futuro, y el día de mañana, a partir de la educación y una carrera, puedan tener oportunidades de trabajo”, apuntó.

A su vez, la concejal presidenta del Ayuntamiento de Altamirano, María García López, indicó que con este convenio se logrará dar mejor oportunidad a la juventud. “Esperamos que este convenio con el Cobach facilite fortalecer una vinculación e instrumentar acciones conjuntas que permitan un buen desempeño del alumnado”.

La firma de convenio beneficia directamente a 742 alumnas y alumnos de cinco centros educativos, entre ellos 45 de Altamirano, 169 de Luis Espinoza, 193 de Puerto Rico, 275 de Venustiano Carranza y 320 de Belisario Domínguez. Además, se busca llevar a estas localidades la Universidad Virtual, para que la juventud continúe estudios de nivel superior.

En el evento, que se llevó a cabo en el Auditorio “Luis Donaldo Colosio” de las Oficinas Centrales, estuvieron presentes Juan José García López, secretario municipal y Mayra Teresa Pérez, concejal regidora; mientras que, por el Cobach, personal directivo.