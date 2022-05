Investigadora destacada

M de R/ Diario de Chiapas

En Chiapas se escucha a una voz experta para comprender de manera integral los fenómenos naturales de impacto regional y global: Silvia Guadalupe Ramos Hernández, experta en estudios relacionados con la Tierra y la prevención de riesgos, quien será reconocida por el Congreso del Estado con la Medalla Rosario Castellanos el próximo 7 de agosto.

Con más de 20 años de trayectoria académica en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), actualmente es directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, coordinadora del Centro de Monitoreo Volcanológico y Sismológico y coordinadora del Programa Ambiental Universitario.

Además, es presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Chiapas, coordinadora de la Red de Instituciones de Educación Superior ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas, e integrante de la Red de Programas Ambientales Institucionales de la Región Sur-sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

—Como científica y ambientalista, ¿qué le preocupa del futuro inmediato?

—Principalmente los riesgos y vulnerabilidad de la sociedad chiapaneca, particularmente porque somos regiones muy proclives a desastres como erupciones volcánicas, sismos o terremotos fuertes.

En el centro de esta preocupación está la formación de capital humano, que en gran medida estamos contribuyendo desde nuestra universidad y hay que apostarle a eso.

El otro tema es lo que innegablemente ya está presente, los efectos del cambio climático, que siguen en curso. Cómo conseguir que la ciudadanía, que la parte gubernamental, todos, contribuyamos a mejorar el estado de los recursos naturales, porque solo de esa manera la naturaleza nos podrá proteger; si no protegemos sus recursos, ella misma no tiene capacidad para enfrentar los impactos climáticos que están sucediendo.

—El cuidado del medio ambiente como concepto, ¿Ya ha sido asimilado por la población?

—En la educación hay que formar esta línea de conocimiento desde preescolar hasta la educación superior para que sea un eje completo en la formación, de manera que todo mundo entienda que hay que preservar los recursos naturales y contribuir en su mejoramiento, y eso no se ha hecho de esa manera.

Nuestra Universidad, en el programa actual, (Plan Rector de Desarrollo Institucional Unicach 2021 – 2025) ya está puesta como un eje transversal la Ambientalización Universitaria y eso nos da mucho gusto y orgullo porque vamos a poder contribuir en hacer que todo lo que hacemos en la academia, investigación, tenga que ver necesariamente con el cuidado del medio ambiente, el cambio climático y otros temas que son formativos en nuestros estudiantes.

Hay un desafío grande que hacer porque todos los días vemos noticias sobre lo que está pasando en el mundo por el cambio climático. Entonces sí es un momento muy importante para incorporar toda esta base en nuestros planes y programas educativos.

—¿Qué significa para usted el nombre de Rosario Castellanos?

Es un ícono del feminismo, de las causas de marginados y oprimidos, como los indígenas. En todas sus obras literarias hace una expresión de la opresión a la mujer, que en sus tiempos vivió, de la mujer que no tenía todas las posibilidades en la creación científica y literaria, y ese fue el tema posiblemente más importante en toda su obra.

También recordemos que Rosario Castellanos estuvo presente en nuestra institución, en aquellos años cincuentas, ella estuvo a cargo del área de cultura de lo que ahora es nuestra Universidad, antes Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas.

—¿Qué piensa al ser electa para recibir la Medalla Rosario Castellanos?

Es un gran orgullo portar el nombre de la Medalla Rosario Castellanos, un referente para nosotras, mujeres que luchamos y conseguimos estas trayectorias de una manera limpia, honesta y permanente.

Muchas mujeres se quiebran en el camino porque no encuentran los recursos, los apoyos. No olvidemos que aún priva mucho el machismo; hay muchas mujeres que no continúan porque tienen la presión familiar, de los compañeros o de los esposos.

Es un gran orgullo y un aliento a muchas mujeres jóvenes que deben continuar persiguiendo sus metas y sus objetivos hacia adelante. Creo que en eso hemos contribuido desde nuestra posición aquí en la Universidad.