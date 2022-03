Irá al pleno

Ainer González / Diario de Chiapas

La LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas tiene contemplado para la agenda legislativa 2020, llevar el tema de la despenalización del aborto para el próximo periodo ordinario de sesiones.

Adriana Bustamante Castellanos, diputada local de Morena, indicó que en el Congreso del Estado se empezará a cabildear el tema del aborto para buscar el consenso de los diputados y diputadas, con el fin de debatir y analizar la iniciativa propuesta por organizaciones civiles y por Yuliana del Carmen Cruz López y Guadalupe Monserrat Contreras Díaz, quienes fungieron como diputadas por un día en el Noveno Parlamento Juvenil “Rosario Castellanos”.

En este sentido, confío en que la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura dará paso a la iniciativa dentro de los puntos de acuerdo de las sesiones ordinarias de este año, ya que el tema de la despenalización no ha sido presentada por ningún grupo parlamentario.

En este sentido, la legisladora manifestó que por la interrupción del embarazo, –cual es un práctica ilícita en el estado– la actual legislatura únicamente se han realizado exposiciones de los casos donde mujeres han perdido la vida por practicar el aborto de forma clandestino, y de las consecuencias que se presentan por no tener acceso a este derecho.

Bustamante Castellanos expuso que en Chiapas no hay casos de mujeres que enfrenten un procedimiento penal por practicarse un aborto, sin embargo, activistas alertan que el tipo penal podría estar configurado como homicidio en grado familiar.

“En el Código Penal realmente no está sancionado con cárcel que una mujer tome la decisión de interrumpir un embarazo, lo que sanciona es que si alguna una mujer lo realiza tiene que ser llevada a la atención psicológica… que la gente se entere, se informe, en Chiapas no hay mujeres en la cárcel, no existen mujeres que estén en la cárcel por practicar la interrupción del embarazo”, detalló.

En agosto del 2019, Yuliana del Carmen Cruz López y Guadalupe Monserrat Contreras Díaz, participantes del Noveno Parlamento Juvenil “Rosario Castellanos” en el Congreso local, presentaron la propuesta de iniciativa de Ley de Salud Mental para el Estado de Chiapas y el Decreto para reformar los artículos 178, 179, 180 y 183 del Código Penal para el Estado Chiapas, con el objetivo de aumentar causales en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).