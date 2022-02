Llama AMLO al regreso a clases

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El pasado 4 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a las autoridades de los estados de Campeche y Chiapas reiniciar las clases presenciales. La fecha tentativa es el 17 de mayo.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas (CNTE) a través de su vocero José Luis Escobar Pérez, rechazó una vez más dicha propuesta, argumentando que la decisión no es necesaria por el momento, puesto que, el ciclo escolar está a poco más de un mes de concluir, por lo que no existe premura para regresar a las aulas de manera presencial, además de reiterar que, las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria, puesto que hay escuelas a las que no se les ha dado mantenimiento desde el sismo de 2017.

“Es irresponsable ese acto, el ciclo escolar prácticamente ya terminó, no hay ninguna razón pedagógica más que política para el regreso a clases… ni siquiera han capacitado a los maestros, ni nos han dicho nada de los cursos que dicen van a dar.

“Si bien es cierto, no podemos esperar a que se vacune a toda la sociedad, pero sí la comunidad escolar, maestros, padres de familia y alumnos”, explicó José Luis Escobar Pérez, vocero de la sección 7 del CNTE-SNTE.

Por su parte, la Secretaría de Educación, mediante directivos de diversas escuelas de nivel básico realizaron reuniones con padres y madres de familia para informarles del retorno a las aulas el 17 de mayo y se les aclaró a los tutores que las clases presenciales no serán de forma obligatoria, pero quienes así lo decidan, en algunas escuelas optarán para que firmen una responsiva.

4 de cada 10

escuelas sin agua potable

Recientemente la CNTE a nivel nacional dio a conocer los resultados de la consulta nacional sobre el regreso a clases presenciales, que se aplicó del 12 al 18 de abril, a 18 mil 86 maestros de todo el país, en donde la mayoría refirió que no hay condiciones para retornar a las aulas.

Señalaron que, 4 de cada 10 escuelas no tiene agua potable para el constante lavado de manos, 3 de cada 10, no tiene drenaje y 7 de cada 10 maestros refiere que corre riesgo de contagio al traslado a su centro de trabajo.