Más de 552 mil en el comercio informal

Yuridia Montenegro / Diario de Chiapas

“¡Pozoooooooooooooooool!”, pregona doña Carmen mientras recorre las principales calles del centro de Tuxtla Gutiérrez con un carro del supermercado en el que traslada su mercancía.

Doña Carmen es vendedora ambulante de pozol, bebida tradicional en Chiapas, y camina alrededor de 20 cuadras todos los días desde las 9 de la mañana hasta terminar su producto. Tiene más de siete años ejerciendo esta actividad y ha intentado establecerse de manera formal, pero el costo de la renta de un local supera por mucho sus ventas.

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, ella ha experimentado negativamente el cese prolongado de las actividades comerciales en sus ingresos, además de que su mayor preocupación es que un día ya no pueda salir a trabajar y no lleve el sustento a su hogar, ya que de ella depende su hija con discapacidad, de 40 años.

“Hay días que yo me siento bien traumada, hace unos días me entró de llorar, de la aflicción, cuándo vamos a salir de esto, y si no salgo a vender cómo haces, nos quedamos sin nada, yo tengo que salir a vender porque si no, no hay para la comida, Dios es el único que nos acompaña”.

Como doña Carmen, hay otros 552 mil 427 chiapanecas y chiapanecos que se ocupan en el comercio informal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el último año 50 mil 738 personas se sumaron a este sector.

La contingencia sanitaria ocasionó que cientos de establecimientos y negocios cerraran y en consecuencia se perdieran miles de empleos, trabajadores que ahora buscan alternativas de ingresos y están llenando las vías públicas con diversas vendimias.

TAPACHULA A LA CABEZA

Al término del primer trimestre de 2021, el Inegi a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró que 552 mil 428 chiapanecas y chiapanecos de 15 años y más se ocuparon en el comercio informal. Tuxtla Gutiérrez registró una tasa del 25.2 por ciento, mientras que Tapachula 30.4, colocándose entre los primeros lugares con mayor tasa de ocupación en este sector a nivel nacional.

Hace un año, en el mismo periodo, 501 mil 690 chiapanecos de 15 años y más se ocuparon en el sector informal y la capital de Chiapas registró una tasa del 23.4 por ciento, lo que significó una diferencia porcentual de 1.8 por ciento y en cifras absolutas una diferencia de 50 mil 738 personas.

Sin embargo, la diferencia en números absolutos entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2020 es mucho mayor. En el último periodo en mención 482 mil 921 personas de 15 años y más se desempeñaron en el sector informal, lo que implicó una diferencia de 69 mil 507 habitantes.

DESARROLLO ECONÓMICO EN RIESGO

José Antonio Ramírez, economista especialista en comercio internacional, señaló que la economía chiapaneca está centrada en el sector de servicios turísticos, el cual ha sido el más afectado durante la crisis sanitaria y esto se tradujo en una gran pérdida de empleos.

“Esto irremediablemente nos lleva a considerar que todo este personal que ha perdido su fuente de trabajo se dedique ahora a la informalidad, busque alternativas para el sustento de su familia, esto es como una cadenita que afecta toda la economía”, mencionó.

El incremento del comercio informal en la entidad puede traer consecuencias drásticas para el desarrollo económico estatal, debido a una baja en la captación de ingresos al Estado por medio de los impuestos.

Consideró que en la entidad no existe una alternativa estable y formal que permita orientar la recuperación de la actividad económica, por el contrario, los indicativos de desarrollo humano son bajos y los índices delictivos van al alza.

Por ello, sugirió que en la entidad se deberían diseñar estrategias o programas emergentes de apoyo para reactivar a los micronegocios, con incentivos fiscales para la inversión. En el rubro del turismo, hacer convenios con agencias de viajes internacional y la Secretaría de Turismo o programas difusivos de los atractivos del estado, para reactivar este sector.