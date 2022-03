Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Como parte de la conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área zoque de Chiapas, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), a través de la oficina de Etnobotánica, realiza el Taller de Medicina Tradicional, con el objetivo de brindar alternativas para evitar la pérdida del conocimiento y la desvalorización de los recursos vegetales.

El taller es parte de las actividades que desarrolla el proyecto de inversión “Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área zoque de Chiapas”, el cual está a cargo de la oficina de Etnobotánica.

A través de esta actividad se capacita a las y los habitantes de las comunidades a fin de que tengan los conocimientos para elaborar productos herbolarios con plantas que se encuentren en su localidad.

Se pretende beneficiar de manera económica a las comunidades mediante la venta de los productos que los mismos pobladores elaboren y con ello, puedan emprender una cooperativa que permita la distribución de los productos no sólo en la localidad, sino en las ciudades.

Los productos que se elaboran en el taller que se imparte en la localidad Vicente Guerrero del municipio de San Fernando son tinturas para colitis, pomada de árnica, gel antiinflamatorio y jarabe para la tos.

El fomento del uso y conservación de los recursos naturales propios de cada región, a través de talleres como el de medicina tradicional, permitirá el manejo sustentable de estos recursos y el mejoramiento de la calidad de vida de diversas comunidades en la entidad.

El proyecto Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área zoque de Chiapas se encuentra a cargo de la bióloga Karla Monserrat Meza Cruz y el biólogo José Alberto Hernández Alcázar, dirigidos por el jefe de la oficina de Etnobotánica, biólogo Ronay Gutiérrez González.

Cabe informar que estos talleres de medicina tradicional se han estado efectuando desde el año 1998, y actualmente se han impartido más de 80 cursos en diferentes puntos del estado, como San Fernando, Rayón, Pueblo Nuevo, Nueva Palestina, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Pantepec, entre otros.

La medicina tradicional es el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos naturales (plantas, animales o minerales), terapias espirituales y técnicas manuales que buscan mantener la salud individual y comunitaria .

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), La medicina tradicional (MT) es la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental.

Conviene mencionar que la MT, también se conoce como: complementaria, alternativa, popular, blanda, marginal, no oficial, no ortodoxa y no convencional.