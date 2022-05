Necesario el 2 por ciento

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

El primer ejercicio democrático como lo fue la Consulta Popular 2021 el pasado domingo, abre la posibilidad de que el próximo año y consecuentes, se realice esta actividad en la que se espera se involucren cada vez más mexicanos.

El siguiente paso será la revocación de mandato, la cual el Presidente de la República ha señalado que se realizará a fin de consultar con la ciudadanía su seguimiento o no en el poder.

En este sentido, Arturo de León Loredo, vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, señaló que para que se realice la siguiente consulta, se tendría que reunir el 2 por ciento de firmas de la ciudadanía, y proponer una pregunta, todo esto para el mes de noviembre.

En esta consulta pueden presentarse dos preguntas o más, dependiendo el número de organizaciones que quiera realizar una pregunta; en caso de no poder llegar al 2 por ciento, hay dos opciones, que la pregunta la pida el Presidente de la República como sucedió en esta ocasión, o que una de las dos cámaras de legisladores pida la pregunta.

Las preguntas pueden ser de temas distintos, el único requisito es tener la aprobación del 2 por ciento de la ciudadanía mexicana. En caso del mandatario federal, puede solo proponer una pregunta por consulta.

El vocal del INE, señaló además que, en esta ocasión, la Consulta Popular de 2021 estaba por ley que se tendría que realizar el día de las elecciones, sin embargo, fueron los morenistas quienes cambiaron esto para el 01 de agosto.

“Estaba en la ley que tenía que ser en el mismo día de la jornada, quienes lo cambiaron fueron ellos (morenistas), y los que dijeron que empezáramos a promoverla desde el 15 de julio y está en el decreto fueron ellos (morenistas), por eso no se vale que Mario Delgado saliera a decir lo que dijo (que el INE no dio la difusión adecuada)”.

Señaló que el Presidente de la República tuvo que hacer la petición de la pregunta para la Consulta Popular de este año, ya que Morena no tuvo ese soporte social de firmas para llegar a una consulta social.

“Por qué pregunta el presidente, porque ellos como partido, no lograron tener el 2 por ciento; recordemos que en 2014 hubo intento de consultas populares, los partidos no lograron ese 2 por ciento deseable, ahora lo iba a hacer Morena, no lo pudieron lograr y fue que el presidente entra ‘al quite’ con la pregunta”, concluyó.