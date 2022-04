Niegan entrada a Comisión de Búsqueda

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

“Nos tienen con mesas de diálogos y nosotros queremos a nuestra familia ¡Ya! No nos vamos a ir hasta que nos los entreguen”, señalaron los familiares de los 21 desaparecidos en Pantelhó que iniciaron un plantón indefinido afuera del Palacio de Gobierno en la capital de Chiapas.

A más de cinco meses de la desaparición forzada perpetrada por el grupo armado El Machete, los familiares cuestionaron las acciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como de la Secretaría General de Gobierno por no tener avances en la carpeta de investigación.

Asimismo, lamentaron que el Congreso del Estado haya nombrado como integrantes del nuevo concejo municipal a las personas que participaron en el secuestro de sus familiares.

Pedro Cortés, quien ahora es la máxima autoridad municipal, aparece en las imágenes de los disturbios y las retenciones que realizó la autodefensa El Machete el pasado 26 de julio con el argumento de sacar de la cabecera municipal a supuestos integrantes del crimen organizado.

Humberto Cervantes Culebro, asesor jurídico de los familiares, recordó que hace tres días llegó a Chiapas la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de Segob, y el citado concejo se comprometió con el gobierno federal y estatal a generar las condiciones para entrar al municipio, pero no cumplió.

“Al final del día la Comisión se fue sin nada y no pudo entrar al municipio porque quienes proporcionarían las condiciones para entrar simplemente no se presentaron. Si no es la ruta, hay que buscar otras que lo permitan”.

Ante esto, las autoridades solo han argumentado que la logística que tienen no garantiza la seguridad de los elementos entrarán a la búsqueda, “es preciso aclarar que la Comisión Nacional de Búsqueda está pidiendo solo que les permitan entrar a identificar los cuerpos, lo que siga después es consecuencia de lo que están investigando otras autoridades”.

El abogado advirtió que los familiares han respetado los tiempos del Ministerio Público para que no se vulnere la integridad de los secuestrados, en caso de que continúen con vida, “pero las familias ya están desesperadas”.

“Seguimos igual o peor. Aunque se le haya dado en voto de confianza a Pedro Cortés y a su gente, aunque se haya comprometido a generar las condiciones para la búsqueda o en su caso entregar a las personas detenidas, no se dio ni una ni otra; no se avanzó”.

TIPIFICACIÓN DE DELITOS

Cervantes Culebro explicó que del día de la desaparición existen elementos para que se tipifiquen varios delitos como secuestro, daños en propiedad privada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros; pues El Machete incendió vehículos, casas, agredió verbal y físicamente a muchas personas, incluso amenazó.

“El MP ha intentado mantener cierta ecuanimidad, pero es momento de que cite a declarar a Pedro Cortés, porque al día de hoy no lo tienen en la carpeta de investigación. No hay ninguna declaración a pesar de que aparece en todos los videos él y otros actores, y eso está poniendo en entredicho la efectividad de la administración y procuración de justicia por parte de representantes”.

Aunque no tuvieron copias del expediente hasta hace poco, han solicitado diferentes actuaciones. La principal es que las autoridades y dependencias correspondientes se involucren en el llamado de los familiares de los 21 desaparecidos.

“Lo único que están pidiendo es que se les ayude para que puedan entrar al municipio con el apoyo de la fuerza pública, con el apoyo del concejo y de las instancias de gobierno para que encuentren a sus familiares”.

PRUEBAS DE VIDA

Tanto para el abogado como para los familiares cada día cuenta y con el paso de estos las probabilidades de encontrarlos con vida disminuyen.

“Hemos solicitado al concejo y otras instancias que pidan a las personas que retuvieron a los 21, muestras de vida y al día de hoy no se ha entregado una sola de ellas”, agregó el asesor jurídico.

Desde la desaparición, muchos rumores se difundieron, “que las personas se encuentran sin vida es de lo más fuerte”.

Más allá del acceso a la justicia, que los entes frente al concejo municipal sean quienes encabezan el grupo armado que secuestró y que no los citen a declarar “para nos digan dónde están”, es la barrera más grande que enfrentan estos pobladores de Pantelhó.

“Retienen a personas y se las llevan a San José Tercero. Pasan los días y ahora son autoridades municipales y dicen no saber nada. No hay una sola declaración ni un dicho de estos personajes en las carpetas de investigación”.

“También es cierto que ha faltado más voluntad de parte de todos los actores de gobierno”, toda vez que el recién nombrado concejo municipal que no puede resolver nada y tampoco garantiza que haya o que pueda generar paz en el municipio.