No hay avances en búsqueda de los 21 desaparecidos

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

Familiares de los 21 desaparecidos de Pantelhó lamentaron que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no priorice el caso, pues la entrada al municipio es guiada por el grupo armado El Machete, señalado como responsable de la desaparición forzada.

Hace 15 días, las familias se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, entonces el gobierno federal se comprometió a dar con el paradero de los secuestrados.

Las pruebas de ADN se las realizaron hace un mes, pero señalaron que el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda se enfoca en encontrar a otras personas y no a los 21 desparecidos el 26 de julio de 2021; “son casi siete meses sin saber si están vivos o muertos”.

Los parientes de los desaparecidos, de identidades reservadas, fueron desplazados forzadamente por los machetes que también destruyeron sus viviendas, comercios, agredieron sexualmente a las mujeres, “nos amenazan por teléfono, dicen que nos van a venir a matar a donde estamos”.

Ahora, están resguardados en diferentes municipios de los Altos de Chiapas, junto a cientos de personas desplazadas; viven en constante tensión, se sienten perseguidos y vigilados, no tienen trabajo, ni alimentos y las autoridades, dicen, solo les dan largas.

Tal es el caso de la Fiscalía General del Estado de Chiapas que tampoco les ha proporcionado información sobre los avances de la carpeta de investigación y no llamado a declarar a ningún integrante del grupo armado.

“La única persona aliada a los machetes que declaró fue el padre Marcelo Pérez”.

NIEGAN CONOCER PARADERO

En un video publicado en las redes sociales de la ‘autodefensa El Machete’, reconocieron que la Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, Sedena y la Fiscalía no trabaja por los 21 desparecidos, si no para hallar a personas que fueron asesinadas en otro momento.

“Tenemos familiares desaparecidos hace años y fuimos a ver acá por cueva de Cancuc. Fuimos a rescatar cadáveres de nuestros familiares”, dijo quien se asume como el comandante machete.

Durante los más de cuatro minutos de la grabación, el encapuchado portando un arma de grueso calibre, al igual que sus acompañantes, confirmó que sí encontraron cuerpos en San Juan Cancuc, pero ninguno corresponde a los 21 desaparecidos.

A pesar de que existen evidencias sobre la retención de las 21 personas por parte del grupo armado, los machetes hicieron hincapié: “Nosotros no lo vimos dónde están. Puede venir la Comisión de Búsqueda y que los busquen debajo de la piedra, nosotros no los tenemos. No sabemos nada de esos”. El comandante machete señaló a las autoridades de mentirosas y dijo que no le permitieron la entrada a medios de comunicación que fueron contactados por el grupo armado para la cobertura del trabajo de la Comisión de Búsqueda.

Por último, advirtió que están coordinados con las 86 comunidades “y tenemos gente de la selva, somos tres equipos de ahorita y por eso no paramos”.