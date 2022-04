Participan en simulacro

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Comercios, supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia, fueron los que participaron este fin de semana en el simulacro en la capital del estado.

“Tuxtla Gutiérrez se sumó en la participación del simulacro, se evaluó en el seno del Consejo Estatal de Protección Civil las acciones de todos los municipios y Tuxtla tuvo una respuesta positiva de la población, a pesar de que fue domingo”, señaló Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil Municipal.

Señaló que, a pesar de que mucha gente pidió que el simulacro se realizara el día lunes, no podía cambiarse, “en principio porque es un día simbólico para el pueblo mexicano y, además, los sismos también no avisan, no solamente ocurren en días hábiles, por lo que la respuesta de la población, sobre todo en los Comités de Prevención y Participación Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez, fue positiva”.

En este simulacro, también participaron centros comerciales, que a la hora del simulacro tenían aforo y los cuales tuvieron que participar; además de hospitales que también mandaron evidencia de su participación.

“Lo que se busca es que debemos todos contribuir a este fortalecimiento de capacidades, tanto con nuestras familias como en los centros de trabajo”, explicó.

Añadió además que a pesar de que hubo comercios cerrados en el primer cuadro de la ciudad, los que se encontraban abiertos, tuvieron una buena participación en el simulacro.