Piden abasto de medicamentos

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Por no contar con equipo de protección personal (EPP) y medicamentos, trabajadores de la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 de Poliforum se pronunciaron durante la mañana de este jueves 22 de julio, para solicitar a las autoridades de Salud del estado de Chiapas el abastecimiento de medicamentos y de material clínico, ya que en este centro de atención no cuentan con insumos para atender a las personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2.

“No contamos ni siquiera con guantes, estamos trabajando con guantes de nylon, lo cual no nos permite realizar los procedimientos que el paciente necesita”.

Durante los últimos días, comentaron que han ingresado a laborar con el equipo mínimo de protección, a pesar de que los casos de COVID-19 han incrementado considerablemente en Chiapas.

“Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando, pero no tenemos el equipo necesario, estamos arriesgando la vida, nuestra salud, la de nuestra familia y pedimos que se nos proporcione el equipo completo”.

Además de la falta de equipo para su protección, denunciaron la falta de medicamentos para los pacientes y falta de pagos, e indicaron que esta clínica ha llegado a su capacidad máxima, ya que meses atrás ante la disminución de casos, se redujo el número de camas a 40, mismas que actualmente están ocupadas.

“No vamos a ingresar arriesgándonos, estamos con saturación de pacientes dentro del hospital y necesitamos el equipo de protección”.

Pese a esto, destacaron que no han dejado de brindar atención a los pacientes, pero las y los trabajadores sí han sido enfáticos que, de no obtener respuesta por parte de la Secretaría de Salud, los turnos entrantes no ingresarán a laborar, pues ponen en riesgo su salud y la de sus familias.

“En semanas atrás no nos habían proporcionado el traje, nada más entrábamos con bata y botas, con un cubrebocas, pésimas carencias y el día de hoy no nos proporcionaron ni siquiera cubrebocas de protección KN-95, tampoco contamos con tylex”.

Por otra parte, comentaron que hay trabajadores de la salud que fueron contratados por la Secretaría de la Defensa Nacional y despedidos el pasado 15 de julio, sin embargo, siguen cubriendo guardia con sueldo de las aportaciones económicas de sus compañeros en servicio.

SALUD: HAY DISPONIBILIDAD

Por lo anterior, la Secretaría de Salud del estado informó que existe disponibilidad de medicamentos, insumos y equipos de seguridad personal, para garantizar atención a la población que requiera atención hospitalaria en la red de unidades respiratorias de la entidad.

En este sentido, la dependencia reconoció la queja del personal que hace posible la atención de pacientes; recurso humano que ha sido imprescindible para hacer frente a una enfermedad que continúa amenazando la vida de la población, de ahí la importancia de dotarles lo necesario para su desempeño.

Asimismo, indicó que de acuerdo con el plan de abasto, existe programación y suministro de lo necesario para garantizar la protección del personal y el tratamiento del paciente, lo que ha permitido que Chiapas se ubique como el estado con menor tasa de mortalidad, según indicadores nacionales.

“Ante el incremento de casos a nivel mundial y nacional, y la circulación de nuevas variantes de COVID-19, la Secretaría de Salud reitera el llamado a la población a no automedicarse, notificar síntomas a las líneas COVID o acudir a su institución médica para recibir atención oportuna y evitar hospitalización”, señaló en el comunicado.