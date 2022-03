Piden ahorrar el aguinaldo

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Con la llegada de diciembre, además de esperar con ansias las fiestas de fin de año se espera el aguinaldo, una prestación que se recibe una vez al año, y es un derecho al que todos los trabajadores tiene acceso y una obligación que adquieren los patrones, informó Lorena Grajales, docente y analista de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas.

Ante esto, aseguró que, por ser una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo, y representa un ingreso extra al pago quincenal o mensual correspondiente, muchos acostumbran a gastar su aguinaldo y hasta obtener más deuda, lo que termina por diluir este ingreso sin cuidarlo ni mejorar su rendimiento, por lo que sugiere una serie de recomendaciones para sacarle provecho.

La analista de la EBC, destacó que, el aguinaldo es una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo, y se trata de un pago anual mínimo de 15 días de salario, aunque en algunos sectores se paga lo correspondiente a 40 días y hasta 60, y nace en 1970, cuando se trataba únicamente de un regalo voluntario que otorgaban los patrones a los trabajadores con motivo de las fiestas de fin de año.

Por ello, señaló que, para evitar que el aguinaldo se diluya entre las manos y encontremos alternativas que permitan obtener rendimientos, es necesario no gastarlo todo, no abusar de la tarjeta de crédito, no caer en la generosidad excesiva, preparar un presupuesto de gastos, pagar las deudas adquiridas y ahorrar.