“Que las mujeres sean protagonistas”

En su mensaje dominical, el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, pidió que la población reflexione este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, acerca de la “irremplazable contribución de las mujeres y de la violencia que sufren”.

Se trata de un día que nos da una “valiosa oportunidad para reflexionar, para unirnos a las mujeres que marchan en todos los rincones del mundo, pidiendo que cesen las violencias contra ellas, y que nos ayudan a mantener la memoria para con ellas, ponerle rostro y nombre a tantas situaciones que degradan, invisibilizan, laceran la dignidad de la mujer. Sobre todo, es un día para celebrar con ellas, que sostienen la vida”.

Sin embargo, lamentó que a pesar de los grandes avances del mundo moderno, todavía millones de mujeres siguen siendo ignoradas, explotadas y abusadas; víctimas silenciosas de una violencia física, psicológica y verbal que con frecuencia, les arrebata la propia vida.

Refirió que si nos importa el futuro, si soñamos con un futuro de paz, debemos dar espacio a las mujeres. Hoy, más que nunca es imperativo que la voz de la mujer sea verdaderamente escuchada y sobre todo tenida en cuenta tanto en la sociedad como en la Iglesia. “De manera particular, valoro y agradezco la importante presencia de las mujeres en la vida de esta nuestra Iglesia, particularmente en la Arquidiócesis de Tuxtla”.

Por eso urgió a que la sociedad favorezca los espacios para contribuir a que la mujer sea protagonista de los cambios culturales, sociales al igual que los eclesiales, que tanto se necesitan.

"No sólo me refiero a las mujeres religiosas de las distintas congregaciones, sino, sobre todo, a las miles de catequistas que van educando a nuestros niños y jóvenes en la fe", expresó el clérigo.