Rechazan militarización

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal rechazó la militarización de los Altos de Chiapas y cuestionó la detención del autor material del asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, pues nada se ha dicho de los responsables intelectuales del crimen, por lo que exigieron a la Fiscalía General del Estado continuar con la investigación.

“Hoy ya no sólo luchamos por justicia para los mártires de Acteal, sino también por justicia para nuestro hermano Simón Pedro. No descansaremos hasta que se investigue y se castigue”, y dijeron que estarán pendientes de que los culpables no salgan de prisión.

“Ya tenemos experiencia, como pasó cuando fueron liberando a los paramilitares que asesinaron a nuestros mártires de Acteal”.

Simón Pedro representó la tercera generación de defensores de los derechos humanos en su familia y siempre participó en los movimientos para defender a la tierra en contra de los megaproyectos.

En el contexto de violencia en Chiapas, mencionó de las 3 mil 200 personas que fueron desplazadas de Pantelhó por razones de la violencia, una parte se encuentra resguardada en el Campamento Civil por la Paz.

“Mujeres, embarazadas, niños, niñas, adultas y adultos mayores, desplazados indígenas que salieron huyendo con mucha dificultad de sus comunidades en Chenalhó y Pantelhó, refugiándose primero en las montañas y caminos, están todavía resistiendo duras condiciones de vida”.

¿Pero quién es el responsable de este sufrimiento?, cuestionaron Las Abejas al tiempo que rechazaron la presencia de la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano, “les decimos muy claro que nosotros no los llamamos”.

Al igual que los testimonios de la comunidad religiosa, aseguraron que los uniformados “espantan” a las personas: hostigan a las mujeres, asustan a los adultos mayores, más a los sobrevivientes de la Masacre de Acteal.

Para los indígenas al gobierno le conviene militarizar la región para dar paso a las trasnacionales y a las grandes empresas que buscan establecer los megaproyectos, como la súper-carretera de San Cristóbal a Palenque, el Tren Maya o el Corredor Transístmico.

Además, pidieron respeto para la labor en defensa de los derechos humanos del párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez.

CONSULTA

En cuanto a la Consulta Popular que se celebrará el próximo 1 de agosto, dijeron que se coordinarán con organizaciones zapatistas, así como el Consejo Nacional Indígena para responder “si se debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano”, exigiendo que de una vez por todas se castigue a los responsables de la Masacre de Acteal y otros crímenes de lesa humanidad.