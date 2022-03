Restaurantes no ven la ‘luz’

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, señaló que, con el aforo del 30 por ciento en los restaurantes, ningún negocio resulta con ganancias.

Explicó que esta situación debe ser vista como una forma de poder mantener al negocio sin recibir ganancias, ya que, al tener un pequeño aforo en los locales, lo que se recoge llega a cubrir el sueldo del personal y para que el restaurante continúe trabajando.

“Es una de las etapas más difíciles de las que hayamos pasado, realmente complicada, pedimos a la gente que vuelva a los restaurantes a consumir para apoyar a las empresas locales”, manifestó.

El consumir en los locales también llevan consigo un riesgo, es por esta razón que el líder de los restauranteros señaló que, si la gente ve un establecimiento lleno y que no maneje los protocolos de sanidad, es mejor no entrar a estos lugares.

“Si ven que no se respeta el aforo en los restaurantes no entren ahí y denuncien porque uno de los puntos esenciales es el respeto a las normas de sanidad, que debe tener cada uno de los establecimientos, no podemos ser irresponsables y ser fuente de más contagios, si lo que queremos es que esto se termine y así no se podrá”, puntualizó.

Indicó que ningún restaurante afiliado a la cámara, estará violando estas normas que son fundamentales para el control del Covid-19; más ahora que no se puede bajar la guardia ante esta enfermedad.

Pidió a los comensales consumir en los restaurantes y de esta forma ayudar a la reactivación económica de la ciudad, la cual en este sector se encuentra muy golpeada ante la pandemia.