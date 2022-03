Salario mínimo, solo para cinco productos

A. Marroquín/ Diario de Chiapas

De mantenerse la tendencia de los precios al consumidor para 2022, a las y a los chiapanecos el —nuevo— aumento al salario mínimo únicamente les alcanzaría para adquirir cinco productos de la canasta básica.

El salario mínimo en el país subirá 22 por ciento para 2022. Con este incremento el salario mínimo quedará en 172 pesos con 87 centavos, mientras que, en la Zona Libre de la Frontera Norte, este llegará a los 260 pesos con 34 centavos.

El incremento que entrará en vigor en 2022 se suma al de 15 por ciento que se presentó en este 2021, al 20 por ciento de 2020 y de 16 por ciento que se registró en el año 2019, y aunque sí representa un beneficio a la economía al haber mayor circulante, no se puede pasar por alto, que contribuciones y cuotas podrían también generar un aumento.

Además, con este incremento de 31 pesos a las y a los chiapanecos les alcanzaría para adquirir un cono de huevo, que oscila entre los 60 a 65 pesos; un kilo de tortilla que cuesta entre 19 a 20 pesos, un kilo de arroz que oscila entre los 30 a 35 pesos, un kilo de azúcar que tiene un precio entre los 17 a 20 pesos, así como un kilo de frijol que tiene un costo promedio de 35 a 39 pesos.

Sin embargo, el precio de estos productos podría modificarse para 2022, tomando en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) aumentaría por el crecimiento puntual del Producto Interno Bruto (PIB).

Empero, cabe destacar que este incremento no es general, únicamente se aplicará para todos aquellos trabajadores que reciben un mínimo pago por sus servicios, no para aquellos que perciben más de 172.87 pesos por día laboral.

René Cruz Montalvo, economista en Chiapas, señaló que el aumento al salario mínimo podría también generar incrementos a contribuciones y cuotas establecidos en las reformas a la ley del ISR, IVA, IEPS y Código fiscal.

“Si usted y yo percibimos más de 170 pesos al día, no habrá aumento alguno, si su salario con el aumento del 22 por ciento rebasa estos 173 pesos, usted no va a percibir ningún aumento, a menos que llegue a un acuerdo con su patrón que de ese 22 por ciento que está aumentado, puedan acordar un porcentaje de aumento, no es obligatorio”