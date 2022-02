Siguen malas prácticas

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

El tema de la tortilla como el de los incrementos en su costo, son cada vez más frecuentes, o por lo menos así lo ha dado a conocer el gremio, pues afirman que derivado de diversos aumentos a la materia prima éstos impactan cada seis meses en el cliente.

El presidente de Tortillerías Unidas Trinitaria, Agustín Figueroa, señaló que no sólo se trata del aumento al costo de la tonelada de harina, sino también hay diversos aspectos que no son contemplados pero que, sí impactan, lamentablemente, en el bolsillo del consumidor.

El primero de los factores es el tema de que la tortilla al no considerarse como un alimento de la canasta básica, no tiene ningún tipo de subsidio, siendo que es un alimento que por lo regular no falta en las mesas de México, sin embargo, no hay ningún apoyo gubernamental.

Y otro de los problemas que impactan en el tema es la venta desleal, siendo las instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y otras más de los tres órdenes de gobierno que permiten la competencia desleal, lo que pone en riesgo la salud de los clientes y el bienestar financiero de los tortilleros de todo el país.

Y es que ahora en cualquier tiendita, supermercado, o incluso camiones repartidores de agua y otras empresas, venden kilos de tortilla que son más bajos en costo, pero sirve para acaparar al cliente y éste consuma los productos base, lo que es desleal, además de los famosos repartidores, que a diario recorren colonias, que venden incompleto, además de que significan un riesgo a la salud.

En ese sentido son las propias autoridades quienes no tienen un actuar justo, y se podría pensar, dijo, que es irregular, ya que a los únicos que les hacen cumplir con las normas o requisitos, son al bien establecidos, lo cual es una desventaja.

“A nosotros nos hacen cumplir con temas del IMSS, protección civil, y los impuestos, lo cual atendemos, los otros no y nadie dice nada, aunque esto pueda ser un riesgo a la salud de los clientes”, señaló.

Por eso pidió la comprensión de la gente como también el actuar de las autoridades, que deben poner orden y con esto no seguir perjudicando a terceros con este tipo de malas prácticas, expresó.