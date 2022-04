SMAPA, un ‘elefante blanco’

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Carlos Morales Vázquez solapa la nula capacidad de René León Farrera al frente del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) en Tuxtla Gutiérrez, generando afectaciones y falta del suministro de agua potable en decenas de colonias en la capital.

Continúan las inconformidades en contra del SMAPA, ya que siguen las anomalías en cuanto al servicio, pero sobre todo en la atención de este ente municipal que se ha caracterizado por sus irregularidades y poco cumplimiento que por atender las necesidades de la ciudadanía tuxtleca.

No es casualidad la inconformidad de los ciudadanos, ya que continúan los abusos de esta dependencia regida por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Así como ha sido el gobierno de Carlos Morales, opaco, negligente, esto se ha transmitido al pobre desempeño del SMAPA, como de su director.

René León Farrera funge como director general de este sistema de agua potable; sin embargo, ha brillado por su ausencia, negligencia y poco actuar a favor de un mejor funcionamiento de esta dependencia, lo que viene a afectar de manera considerable en cuanto al servicio y el tema económico a los ciudadanos de la capital.

Es bien sabido que este insípido funcionario es más reconocido por su negligente trabajo y por la polémica en diversos sectores, como de las irregularidades económicas de esta dependencia, como ahora también en la polémica de estar inmiscuido en temas de transporte que poco le incumben.

Esto se puede verificar en la denuncia que se diera hace pocos días por los socios del autotransporte de servicio urbano Tuguchis, quienes denunciaron a León Farrera por entrometerse en la toma de decisiones de esta cooperativa transportista, por el simple hecho de que su esposa es socia del mismo.

Al parecer aún con las denuncias que se mantiene por parte de la ciudadanía y diversos sectores en contra de René León Farrera, el presidente Carlos Morales Vázquez continúa solapando las irregularidades que afectan y que golpean fuertemente a los ciudadanos en el tema económico, mostrando así su incapacidad de resolver una de las principales carencias en Tuxtla Gutiérrez, como es el servicio de agua potable.

Esto deja en claro que el SMAPA en Tuxtla Gutiérrez es simple y sencillamente un “elefante blanco”, que opera bajo la corrupción, con un negligente trabajo a favor de la ciudadanía, que hoy tienen que hacer doble gasto por la nula atención de este funcionario municipal.

Varias colonias de la capital denunciaron la falta de agua potable desde hace 15 días, sin que se tenga atención alguna por parte de este sistema y mucho menos de este funcionario que a todas luces carece de la capacidad necesaria para trabajar al frente de esta dependencia municipal.

Al no tener el servicio, los ciudadanos han tenido que adquirir pipas de agua teniendo un gasto doble que va de los 250 hasta 800 pesos, debido a que no tienen el vital líquido; al denunciar esto en las cajas del SMAPA simple y sencillamente se les dice que no hay descuento alguno, teniendo que pagar el recibo de manera puntual que dependiendo la colonia es de 300 a 800 pesos.

De esta forma, los ciudadanos han exigido al presidente municipal a que se mejore el servicio, ya que René León Farrera no ha mostrado capacidad alguna para atender la necesidad de los ciudadanos, por lo que también exigieron la destitución de este funcionario.

Finalmente, los ciudadanos inconformes señalaron que ha llegado el hartazgo ante el poco funcionamiento de este sistema, por lo que exigieron la destitución de este funcionario y a la atención oportuna de las autoridades correspondientes para ofrecer el suministro de agua potable en caso contrario tomarán otras medidas, incluso algunas manifestaciones para hacer valer su derecho como ciudadanos.