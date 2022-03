Suicobach exige solución

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

Con bloqueos de la avenida principal de Tuxtla Gutiérrez, docentes y administrativos del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, protestaron para que las instancias correspondientes reconozcan la personalidad jurídica.

Los quejosos realizaron una marcha antes de llegar al Palacio de Gobierno, pues otra de las demandas es que se brinde seguimiento a las prestaciones que dejaron de otorgarles.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Suicobach, Abraham Gedeón Molina, dijo que a partir de este mes, 4 mil trabajadores sindicalizados empezaron un paro virtual de labores, pues han evadido ese reconocimiento que tienen ante todas las autoridades, avaladas en la Ley Federal del Trabajo.

“Además nos siguen descontando las cuotas sindicales, pero éstas no regresan a ningún comité, y sobre todo, tenemos un fondo de ahorro, pero como no retorna ese recurso, pues no se pueden dar esos préstamos a los trabajadores desde el año pasado, entre otras prestaciones de ley”.

A nivel federal les enviaron documentos de prórroga, publicados en el Diario Oficial de la Federación, en donde argumentan que por la pandemia no se pueden efectuar actividades o asambleas, y por ende es imposible lanzar la convocatoria para el cambio de dirigencia del Suicobach.

Asimismo, comentaron que la directora general del Cobach se niega a brindarles el reconocimiento oficial, y por ello se dejan de dar las prestaciones estipuladas en el Contrato Colectivo.

“Desde marzo del año pasado lanzaron la convocatoria para el cambio de Comité Sindical, pero por motivos de la pandemia, las autoridades de Salud les negaron efectuar sus asambleas porque no había condiciones”.

Tras la manifestación, una comitiva del Suicobach se reunió con funcionarios de gobierno. Los manifestantes señalaron que esperan que no existan más acciones de protesta, “hemos privilegiado el diálogo, pero ante la cerrazón, tuvimos que movilizarnos. Lo que ellos quieren, es que las labores se normalicen, pues los más perjudicados son los casi 90 mil alumnos que hay en toda la entidad”.