Tuxtla: crece infraestructura vial… mas no la peatonal

Ainer González / Diario de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, como metrópoli en desarrollo crece a un ritmo acelerado y con ello su infraestructura vehicular, sin embargo, esto no sucede con la infraestructura peatonal, tomando en consideración que no existen puentes peatonales suficientes para que la ciudadanía pueda usarlos.

La implementación de puentes peatonales ha sido una solución inmediata para dividir el espacio del vehículo motorizado y el peatón al momento de construir una vialidad, pero las autoridades del gobierno capitalino no han considerado las necesidades de movilidad de todos los ciudadanos, generalmente de quienes habitan en los márgenes del Libramiento Norte y del Libramiento Sur, situación que obliga a los peatones a tomar desvíos verticales y horizontales sobre estas vialidades en el momento de su desplazamiento.

CINCO PUENTES EN 11 KM

En el caso específico de quienes habitan y trabajan a orillas del Libramiento Sur, resulta todo un riesgo cruzar de extremo a extremo, ya que dentro de los más de 11 kilómetros de esta vialidad solamente existen cinco puentes peatonales, los cuales mantienen una distancia de más de dos kilómetros y medio.

De esta forma, para los transeúntes de este libramiento, el cruzar un puente peatonal significa recorrer el doble del camino que deben recorrer, no obstante, el uso de estos puede evitar hasta la muerte.

Sobre el Libramiento Sur, a la altura de la Calle Central se ubica un puente peatonal, sin embargo, para quienes recorren en este punto es necesario que la autoridad municipal implemente alternativas para el cruce de transeúntes, que no se encuentran cerca de este punto, por lo que la creación de más puentes sería una solución.

Por lo anterior, habitantes de la ciudad refieren que la creación de más puentes peatonales en este libramiento favorecería a una movilidad más segura.

“Sí, eso sí. Hacen falta porque allá se junta mucho carrerío, luego la pasada es muy difícil, hay tiene uno que pasar corriendo así, tiene que regresar uno corriendo así porque no hay puente”.

“Hace bastante falta, más allá porque se tiene que venir desde hasta allá desde la subida a Villaflores para poder subir aquí sobre este lado, yo me imagino que se requieren dos más… para el peatón sí camina demasiado uno para pasar sobre la colonia la Popular, uno tiene demasiado para pasar sobre el lado de la colonia Popular… se pedirían más puentes peatonales porque este es el único que hay, no hay otro, sobre esta zona sí solo es el único”.

ACCIDENTES VIALES

El Reglamento de Tránsito y Vialidad, vigente en el municipio de Tuxtla Gutiérrez menciona en el artículo 65 fracción VIII que utilizar los puentes peatonales es obligatorio cuando el peatón se encuentre a más de 100 metros del puente, pero de hacer caso omiso a esta disposición es responsabilidad del peatón si no lo usa estando a 100 o más metros.

“Cuando en un cruce, exista puente peatonal, el peatón que se encuentre en un radio de cien metros, está obligado a usarlo; la contravención de esta disposición hace responsable al peatón de los daños que resulten”, indica el Reglamento.

De acuerdo con la misma Secretaría de Tránsito y Seguridad Pública Municipal (STySP) de Tuxtla Gutiérrez, las vialidades donde más accidentes viales se reportan a la semana son en los Libramientos Sur y Norte, pero se estima que es durante los fines de semana cuando los incidentes incrementan hasta un 40 por ciento por diversas causas, pero las más comunes son por exceso de velocidad y falta de precaución.

TRES PERSONAS HOSPITALIZADAS AL DÍA POR INCIDENTES VIALES

Por otro lado, datos de la Secretaría de Salud Estatal (SS) refieren que en Chiapas tres personas son hospitalizadas diariamente por verse involucradas en accidentes de tránsito. Durante 2020, se registraron 3 mil 695 incidentes viales.

Para mitigar esto, ingenieros civiles en el estado apuntan que la seguridad vial y peatonal debe estar acompañada de campañas permanentes de educación vial, que ayuden a visibilizar y dimensionar la problemática.

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES

Además, los especialistas en la construcción y conservación vial resaltan que lo anterior debe estar sujeto a una infraestructura ad hoc para la población, la cual debe implicar una inversión. De acuerdo con el estudio “Cruces a nivel vs puentes peatonales” del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México (ITDP), la construcción de un puente peatonal austero de concreto tiene un costo aproximado 1.5 millones de pesos, el cual debe estar acompañado de señaléticas y dispositivos de control de tránsito, que tienen un precio de 800 mil pesos.

Aunado a esto, el ingeniero civil, Daniel Pérez, señala que además de no construirse —nuevos— puentes peatonales en la capital del estado, los que cuenta la población en la ciudad deben tener un mantenimiento periódico, esto con el fin de evitar problemas de estructura.

“El mantenimiento en ese caso de los puentes peatonales, sobre todo, cuando los andamios son de estructura de concreto, lo único es la estructura de acero, que la que tiene el puente en la parte superior y eso el mantenimiento es súper económico, porque únicamente es pintura para evitar la corrosión en el acero”.

“Debería ser periódicamente, en qué me refiero con periódicamente: cada año porque las inclemencias del tiempo… afecta grandemente al acero. Hace que sufra daños en su materia el acero. La única forma de poder hacer eso es con pintura e inclusive hay pinturas especiales”.

PRESUPUESTO PARA OBRAS

Además, el ingeniero civil, Óscar Octavio Marina Alegría, destaca que no solo en Tuxtla Gutiérrez es necesaria la valoración y mantenimiento de los puentes peatonales y viales, ya que son varios los puentes del estado a los que se le debe priorizar su mejoría.

Siguiendo el hilo, Marina Alegría puntualiza que debe estar sujeto a un techo presupuestal suficiente para la conservación y creación de nuevos puentes.

“En muchas partes de nuestra ciudad y más en muchas partes de nuestro estado se es necesario una valoración de todas nuestras estructuras vehiculares, ya sean peatonales o vehiculares. Y por supuesto etiquetar los recursos que sean necesarios a través de nuestros cuerpos legislativos, buenos para que lleguen y se ejecuten efectivamente esas acciones, porque no podemos seguir que se sigan deteriorando”.

Es de esta forma, como la ciudadanía en general y los especialistas consideran que la implementación de nuevos puentes peatonales se justifica cuando es necesario cruzar una autopista o vialidades de alto riesgo y más aún en lugares de concurrencia en donde estos no existen.