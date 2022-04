Va de Coss por el Distrito I

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

AM Diario que se transmite de lunes a viernes a través de las redes sociales del Diario de Chiapas y que conduce la comunicadora Lucero Rodríguez Ovilla, tuvo como invitado especial a Fabián Estrada de Coss, aspirante de Movimiento Ciudadano a la Diputación local por el Distrito I.

El también empresario habló sobre su plan de trabajo de la mano con Francisco Rojas Toledo, “es un gran honor para mí estar en este nuevo proyecto, sobre todo porque se van a dar grandes cosas para Tuxtla Gutiérrez”.

Estrada de Coss, comenzó a trabajar desde temprana edad junto a familiares, después decidió independizarse y emprendió una empresa. Estudió la carrera de Ingeniería Electrónica y desde su formación lo invitaron a formar parte de la política chiapaneca.

Recordó su paso por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la coordinación de campañas para senador y gobernador, también fue presidente del PVEM municipal, candidato suplente, y Secretario de Transporte.

“Ahora nos invitan a transitar por un partido por el cual milité por muchos años con gran pasión, porque siempre he sido un apasionado de las cosas buenas que se pueden dar en Tuxtla Gutiérrez, las cosas se pueden hacer bien, porque es la obligación y siempre se debe buscar lo mejor para la ciudad”.

Recordó que, en su paso por el Ayuntamiento de Tuxtla como síndico municipal, sintió un privilegio el servir a la ciudadanía, “nunca he llegado a servirme; he trabajado de sol a sol y he caminado por todo el estado”.

Dijo que la obligación de todo político de elección popular conlleva una gran responsabilidad, sobre todo cuando se manejan recursos públicos, se debe actuar con compromiso hacia la sociedad.

“Voy a ser una persona cercana a la gente no de escritorio. Nunca lo he sido. Me gusta salir, me gusta caminar y por eso también estoy en esta fórmula con el doctor Paco Rojas. Nosotros tenemos que formar nuevos cuadros de gente que no han participado en política; hay que involucrarla para que conozca la necesidad que tiene nuestra sociedad”.

Para el también transportista es necesario resolver los problemas de la gente y para ello, es importante la conformación de un equipo capacitado como es el caso del médico veterinario Marco Mendoza, quien fungirá como su suplente en caso de ser electo el próximo 6 de junio.

“Es importante que los suplentes caminen de hombro a hombro en esto porque les va a encantar, les va encantar sentir a la gente y tengo la fortuna de que me acompaña mi amigo Marco Mendoza. Les puedo asegurar que vienen grandes cosas para Tuxtla Gutiérrez”.