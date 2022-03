Vacuna anticovid, necesaria: Rutilio

M de R / Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró la convocatoria a la población de 18 años en adelante, en especial a las personas adultas mayores y mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación, a que acudan a los centros de vacunación a recibir el biológico contra el COVID-19 para proteger su salud y vida, así como a sus seres queridos.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario explicó que de acuerdo con las investigaciones de las y los expertos de la salud, el 97 por ciento de las y los pacientes hospitalizados en estado de gravedad por el coronavirus, son personas que no se han vacunado, por lo tanto, es importante aplicarse este medicamento.

Todas y todos sin excepción vamos a vacunarnos, porque es el factor principal para prevenir, proteger y salvar la vida ante el COVID-19. En Chiapas seguimos en semáforo verde, sin embargo, eso no significa que el riesgo de contagio haya desaparecido, incluso vacunados podemos contagiarnos, pero la vacuna baja el efecto nocivo de este virus y evita que el padecimiento escale y la posibilidad de una hospitalización, apuntó.

Subrayó que gracias a las gestiones del Gobierno Federal, se cuenta con suficientes vacunas, las cuales se aplican de manera universal y gratuita, por lo que exhortó a la población a no desaprovechar la oportunidad de protegerse, al tiempo de resaltar la importancia de no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas de lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

En otro momento, el gobernador sostuvo que la entidad se encuentra en plena temporada de ciclones tropicales, frentes fríos y lluvias torrenciales, frente a lo cual pidió a las chiapanecas y los chiapanecos alejarse de los márgenes de ríos, así como de las montañas, porque con las lluvias la tierra se ha suavizado y se pueden suscitar deslaves. “No hay que confiarse, nos cuidemos, protejamos nuestro patrimonio y sobre todo a nuestras familias”, recomendó.