Valeria Santiago dirige simulacro

M de R / Diario de Chiapas

Con el fin de fomentar la cultura de prevención y respuesta ante un fenómeno natural, Valeria Santiago Barrientos, dirigente del partido Verde Ecologista de México en Chiapas y presidenta de la Comisión de Protección Civil de la Sexagésima séptima legislatura del Congreso del Estado, encabezó en el recinto legislativo, el Primer Simulacro Nacional 2021, como parte de la invitación que realizará la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas.

Siguiendo puntualmente los protocolos de seguridad y protección que se deben de realizar ante caso de contingencia de sismo, la Unidad Interna de Protección Civil, encabezada por Santiago Barrientos e integrada por brigadistas de primeros auxilios, evacuación de inmueble, búsqueda y rescate y combate de incendios, realizaron el desalojo de un total de 170 diputados, empleados y seis visitantes.

La exitosa práctica de evacuación, con hipótesis de sismo de 8.1 grados Richter, se realizó en un tiempo de 6 minutos con 30 segundos, concentrando al personal, en los puntos de reunión específicos que se encuentran ubicados frente a las instalaciones del Congreso.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de PC, resaltó la importancia de realizar este tipo de ejercicios de simulación, ya que son sucesos repentinos, para lo cual se necesita estar preparados y consciente de lo que se debe y no se debe hacer, esto mediante la práctica de un plan propio de protección civil, a fin de reducir riesgos y evitar accidentes.

“Como nunca antes y con la actual legislatura, el Congreso de Chiapas por fin cuenta con un plan interno de protección civil y con una Unidad Interna integrada por 43 personas, quienes periódicamente son capacitados y actualizados, lo que nos llena de orgullo, ya que esta acción es una de las más importantes para la comisión, lo que ayudará y comprometerá a dar seguimiento a la nueva legislatura” destacó.

Asimismo reconoció la participación de las familias chiapanecas, quienes colaboran en este tipo de ejercicios y se interesan por informarse para una adecuada actuación, ya que la importante labor de prevención que realiza el Gobierno que encabeza el mandatario Rutilio Escandón Cadenas, permite que la gente esté preparada para identificar lugares seguros o puntos de reunión dentro y fuera de su domicilio, así como para la revisión de inmuebles y de instalaciones de servicios como agua, gas, luz, entre otras.

Agradeció a sus compañeros y compañeras diputados, así como a las y los servidores públicos del Congreso del Estado, su disposición para participar en esta actividad y por la responsabilidad de hacerlo respetando las recomendaciones de sana distancia y uso de cubre bocas establecidas por la emergencia sanitaria.

Finalmente, destacó la importancia de acatar las recomendaciones básicas como guardar la calma, no correr, no gritar y no empujar, tomando en cuenta en dicho protocolo a personas de la tercera edad, con discapacidad, niños y mascotas, así como tener una mochila de emergencia, con objetos necesarios como radio de baterías, linterna con baterías, medicamentos, ropa y zapatos.