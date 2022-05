Puntos Fiscales

Al alza los préstamos Goteros

José Luis León Robles

Twitter@pepehuicho2578

Muy buenos días estimado lectores, el día de hoy abundaré en un tema muy preocupante que es derivado de préstamos de dinero en estas etapas de crisis dónde mucho de nosotros quizás nos veamos en la necesidad de recurrir, sin embargo, es necesario saber bajo que manos pedir ayuda. Empezaré a decirle para aquellas personas que no pueden dimensionar el grave problema que se les avecina con éste financiamiento de gente que para empezar no son de aquí, la mayoría de ellos colombianos que ingresaron a nuestro país como turistas, han encontrado una forma de vivir y de generar ganancias de varios millones de pesos, y lo peor es que las propias autoridades locales tienen conocimiento y no han hecho absolutamente nada, esa complicidad ha permitido que se desarrolle un clima caótico y hasta en algún momento dado de seguridad nacional, pero veamos el inicio de este negocio ilegal, desde el año 2015 opera en México un sistema de préstamos rápidos o express surgido hace una década en Colombia, mal conocido como “gota a gota”, el cual no pide ningún requisito fiador ni garantía, con atractivos montos de hasta 60 mil y entrega en un plazo de dos horas, de hecho como el cobro es a diario no dude que algún día se le olvidará realizar el pago y los recargos por morosidad van hacer impagable la cuota diaria, por lo que los usuarios en ocasiones son extorsionados y violentados para obligarlos a cumplir ello incluye golpizas, desplazamiento forzado, extorsiones, amenazas de muerte, violaciones y hasta asesinatos, se vinculan con esos métodos de cobro a los deudores morosos por parte de quienes prestan dinero de manera rápida. Pero cómo enganchan a las personas , pues ahí le va un relato real, la gente niega haber tenido que acudir a estos prestamistas, como último recurso, pero es necesario comentar en una reunión de amigos o familiares que se necesita algo de dinero para salir de un apuro para que de inmediato alguien diga que ‘tiene un amigo, que a su vez conoce a un fulano que presta dinero, pero un poquito caro’ a lo que la mayoría de las personas no le importa lo caro del financiamiento sino salir del momento, esta redes de delincuentes ahí aprovecha ese momento de otorgamiento de ese tipo de préstamo, y al estar coludidas con las autoridades proliferan siempre con algún grupo de amigos para su conexión. En ese panorama y el creciente desafío que impone esta actividad ilícita, que según las autoridades comienza a exportarse a otros países, y los únicos que han tratado de dar batalla es el sector privado a través de las sofom, esfuerzos para frenar su escalada que invaden como cáncer y que sino se paran, aquellas instituciones auxiliares de crédito tienden a desaparecer, por ello ese gran reto y compromiso es llegar a ofrecer tasas competitivas a microempresarios e independientes que aún no acceden al sector financiero, y aunque actualmente el gobierno a través del banco bienestar ofrece apoyos de créditos a microempresarios, a una tasa competitiva y con un periodo de gracia de tres meses, puedo decir que acceder a su sistema de registro es completamente imposible, ya que debe coincidir con toda la información que tiene registrado el sistema de administración tributaria, y si por un punto no coincide simplemente el sistema no puede concluir el procedimiento para la obtención de ese crédito, por lo que se me hace muy injusto la forma complicada de dicho sistema. En este tipo de circunstancias de desventaja en la que muchas personas los deja en un estado de desventaja frente a los delincuentes que operan con éste tipo de créditos de dinero de procedencia ilícita, puedo decir sin temor a equivocarme que la corrupción por la que autoridades estatales y federales dentro de los cuerpos policiacos impera, forma parte de las cuotas que exigen los altos mandos, ante este panorama observamos los altos índices de delito que se cometen en la capital, y la parte mas vulnerable de la población son los pequeños comerciantes que ante el apoyo nulo del gobierno para ayudar a reactivar la economía recurre a estos delincuentes que llegaron para delinquir. Por otra parte, tampoco estoy aconsejando recurrir a las casas de empeño que abundan muchísimas en nuestra capital, en virtud de que muchas de ellas tampoco se encuentran regularizadas y la tasa de intereses que cobran son muy superiores a los bancos legalmente establecidos, sin embargo, en estas casas de empeño el hecho de dejar prendas como garantías muchas veces no acreditan la legal posesión de mercancías, se trata de algunos casos de mercancías robadas.