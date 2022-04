Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

Alarmante el problema fuereño de las extorsiones y chantajes en Chiapas. Urge hacer uso del número 911

Uno de los gares problemas que se vienen acentuando en Chiapas, y que es de primerísima necesidad saberlo, es que hay una epidemia de extorsiones y chantajes que se vienen dando por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal. En estas fiestas patrias estuvieron en todo su esplendor las llamadas a los celulares o teléfonos convencionales en las principales ciudades de Chiapas, originando en algunas familias turbaciones y miedo, en otras ofuscaciones y “sacados de ondas”, porque mucho dependen de quien reciba la llamada, y si se trata de una persona débil de carácter, se imprime mayor miedo al interior de la familia.

Hay muchos comentarios, y esta figura delictiva se está poniendo muy de moda en Chiapas, a pesar de que hasta ahora se sabe que la totalidad de las llamadas telefónicas provienen de afuera de Chiapas, y muy en especial de cárceles y reclusorios de alta peligrosidad. Este tipo de extorsiones el año pasado se pusieron de moda por temporadas en Yucatán, Oaxaca, Tabasco y Campeche, pero ahora parece que la maldad humana se encamina muy duramente para ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, y San Cristóbal de las Casas, en ese tenor la extorsión telefónica a las familias y también a políticos como presidentes municipales.

Los delincuentes y atracadores tienen toda una información que hasta conocen parte de algo de su vida y es cuando se convierte en vulnerable la familia, y por miedo logra caer en los tentáculos de estas mafias que ahora están enfocadas en línea directa con el estado de Chiapas. Son diversas formas de extorsión y chantajes, que, si no pega en la primera, hay una segunda, tercera y hasta que posiblemente logran su objetivo. Lo que no se puede negar es que los bandidos y atracadores están enfilándose mucho en Chiapas, con alguna estrategia, que ya la hicieron en otras entidades del sur.

Afortunadamente desde hace semanas se han venido haciendo llamados preventivos por parte de las autoridades de Chiapas, sobre la materia para que las familias chiapanecas no caigan en esta estafa y embaucamiento, sobre todo que haya en el “chip” mental de las personas que hay una campaña de extorsionadores desde afuera de Chiapas que están en toda su dimensión en una perversa estrategia de chantaje vía teléfonos, y que la gente con conocer de que hay este tipo de situaciones delincuenciales, ya no tan fácil proveerá información sobre lo que le están preguntando los delincuentes.

Lo importante es saber que existe una campaña de chantajes, y si usted lo sabe cómo jefe de familia, lo mejor sería informarlo a su familia y que se hagan “cadenas familiares” para conocer los escenarios de estos atracos con las llamadas a sus celulares y teléfonos convencionales. Se deben de conocer las estrategias para saber cómo responder una llamada telefónica y que aumente su capacidad para estar más seguro, como ahora con la campaña del covid 19, que es muy urgente conocer las medidas preventivas para poder evitar el contagio de la fatal enfermedad. Así mismo es o así mismo debería de ser esta “conciencia social” de saber responder cuando entra una “llamada de un delincuente”.

Apenas el pasado 9 de septiembre el Fiscal de Chiapas, Jorge Llaven Abarca hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía y a los presidentes municipales para fortalecer las estrategias de prevención del delito de extorsión telefónica y destacó que en caso de identificar esta conducta delictiva hacer uso del número 911 y de la aplicación “No te enganches” para iniciar las investigaciones correspondientes. En este marco, Llaven Abarca expresó e esa fecha que en las últimas 48 horas la Fiscalía del Estado había recibido un número importante de denuncias de ciudadanos y de cuatro alcaldes, quienes refieren que han recibido llamadas y mensajes de texto de un presunto grupo criminal, exigiéndoles una cantidad de dinero.

“Hemos dado puntual seguimiento a las denuncias y se ha identificado que las llamadas de extorsión provienen del interior de penales del norte del país, por lo cual hago un llamado respetuoso a la ciudadanía y a las y los presidentes municipales para no engancharse con los extorsionadores y hacer uso de 911 y de la aplicación No te enganches y con ello iniciar las investigaciones correspondientes a través de la Policía Cibernética y no sea afectado su patrimonio ni el de su familiares”, declaró ese 9 de septiembre el fiscal general.

Asimismo, detalló que en lo que va del año el delito de extorsión telefónica es actualmente la conducta delictiva más redituable para los grupos delictivos, señalando que esta Fiscalía brinda atención oportuna a víctimas de este ilícito y promueve la campaña informativa “No te enganches” en todo el territorio chiapaneco. Al final el responsable de la procuración de justicia en Chiapas reiteró el compromiso de la Fiscalía del Estado para garantizar el Estado de derecho con una política de cero tolerancia, y cero impunidad.

En Chiapas tenemos un buen ranking nacional en materia de seguridad pública, por eso es importante que la información se multiplique entre el pueblo de Chiapas, porque este tipo de delincuencia fuereña, y sin pisar el terreno chiapaneco, por nada del mundo se debe de permitir, porque crea zozobra y ansiedad en nuestra ciudadanía. De qué sirve poner el grano de arena por la seguridad en Chiapas, sí desde lejos nos están bombardeando con chantajes que ahora se realizan con las herramientas tecnológicas que están de moda, y sobre todo con el aparato llamado “celular digital”. Muy importante pues que usted concientice a su familia, y que se automaticen con el conocimiento de las medidas preventivas para evitar extorsiones telefónicas desde otros lugares del país. En fin.

Buenas noticias en las fiestas patrias con extraordinario saldo blanco.

Y hablando de buenas noticias vuelve a dar nuestra entidad en materia de seguridad, ya que al hacer el balance de acciones por las Fiestas Patrias 2020, Chiapas mantuvo saldo blanco, como resultado del operativo preventivo desplegado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde sus elementos participaron en 4 mil 377 acciones, desde recorridos pie-tierra, así como con patrullas, moto patrullas y unidades del agrupamiento de caballería. La fuerza de tarea de la SSYPC, al mando de la fémina Gabriela Zepeda Soto, conjunto esfuerzos con dependencias federales y municipales para prevenir la comisión de delitos desde diversos frentes, los cuales se llevaron a cabo entre el 13 y 16 de septiembre.

Otro aspecto a destacar, siguiendo los protocolos por contingencia sanitaria, fueron los 62 escoltamientos o acompañamientos otorgados el 15 de septiembre a camiones de pasaje de turismo nacional, extranjeros y de transporte público, a fin de resguardar la integridad y seguridad de los usuarios de estos servicios.

Pero el trabajo no paró ahí, porque además se establecieron 71 puntos de revisión e información turística, con el objetivo de verificar que no estuvieran involucrados en algún ilícito, así que bien vale la pena hacer un merecido reconocimiento a los policías chiapanecos, ya que en fechas tan importantes como las Fiestas Patrias, siguieron trabajaron sin descanso por nuestra seguridad, y eso hay que reconocer. Dixe.