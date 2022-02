Ronda Política

Víctor Lara

Albores Guillén chiapaneco de corazón

Avasallamiento de Morena en el presupuesto 2022

¿militarización? Se llevan la mayor parte del presupuesto la Sedena

Tal y como lo comentó el Ex gobernador Don Roberto Albores Guillén en una carta pública enviada al secretario de gobernación:

Lic. Adán Augusto López Hernández:

Está por estallar un grave conflicto entre Chiapas y Oaxaca. Está en sus manos desactivar la bomba que provocará violencia, encono y posibles muertes entre estados hermanos. Es una provocación irresponsable poner sobre la mesa, en este momento y sin acuerdos mutuos, el asunto de los límites en las dos Entidades Federativas.

Las comunidades, con altas y bajas, conviven en normalidad y en paz y reconocen los límites preestablecidos. La Suprema Corte del país, está por resolver la llamada Controversia Constitucional 121/2012, entre Chiapas y Oaxaca, que provocará enfrentamientos y descomposición social… Ninguna de las partes, si resulta afectada, acatará la resolución y Chiapas no permitirá que mutilen su territorio.

Por ello, urge una tregua política y aplazar la resolución de marras; es un asunto y problema nacional de primer orden y de inmediata atención… Sr. Secretario, por favor, ejerza su responsabilidad, solicite su aplazamiento.

Cómo Chiapaneco y Ex-Gobernador del Estado, le expreso mi agradecimiento.

Lic. Roberto Armando Albores Guillen

Ya hay información e imágenes de grupos armados dispuestos a defender lo que sus gobernantes no hicieron legalmente.

Ojalá y reine la prudencia y la armonía, que se realicen las mesas de trabajo lo más pronto posible, ojalá.

Cómo cada año inició en la Cámara de Diputados la discusión y jaloneo sobre el Presupuesto de Egresos para el próximo año, sin embargo, como era de esperarse, el avasallamiento de la mayoría de Morena y sus partidos aliados, no quisieron moverle ni una coma al proyecto enviado por el Ejecutivo federal.

Hoy, se tiene una cifra histórica a distribuir en el presupuesto de egresos: 7 billones de pesos.

Al final, no servirá para mitigar los efectos negativos de la pandemia, ni para reactivar la economía, ni para hacerle frente a la inseguridad desbordada que se vive en todo el país, tampoco para comprar más medicinas. Simple y sencillamente, estos recursos solo serán utilizados para aceitar la maquinaria electoral que ha puesto en marcha la 4T desde el inicio de esta administración.

El proyecto promovido por el Ejecutivo federal y respaldado por sus legisladores, carece de perspectiva de género, olvida a las víctimas, es indolente con el medio ambiente, abandona a la primera infancia y debilita a los estados y municipios.

Un presupuesto que no le apuesta al sector salud, ni a la educación, ni combate a la delincuencia, no le sirve de nada a los mexicanos.

Por ello, la coalición “Va por México” en la Cámara de Diputados propuso un proyecto alternativo para que los impuestos sean canalizados en proyectos y políticas públicas que en verdad atiendan las necesidades del pueblo de México. Pero como en Morena sólo saben obedecer al primer mandatario, rechazaron las propuestas presentadas por la oposición. Ni en las comisiones ni en el Pleno, se escucharon las voces que reclamaban mayor apoyo al campo, a las mujeres, a la protección de los derechos humanos, a la salud, a la economía.

Hace unos días ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el titular del Ejecutivo federal hablaba sobre ayudar a los más pobres y combatir la corrupción. Su propuesta la presumió ante la comunidad internacional, sin embargo, aquí en México, aplica otra política de distribución de los recursos públicos.

En el Presupuesto de Egresos 2022, la 4T se olvida de los más de 4 millones de nuevos pobres que ha generado este gobierno. No se fomenta el empleo, ni la inversión y se desprotege a los más vulnerables. Pero eso sí, destinarán mayores recursos a dos empresas que no son sustentables ni eficientes: Pemex y la CFE.

Con más de 1,900 reservas de modificación al proyecto de Presupuesto, se dio inicio a una discusión que sólo demuestra que Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados no escuchan y esto imposibilita el diálogo y construir en favor de México.

El México que al gobierno no le importa, menos los mexicanos.

¿Militarización? Fuerzas armadas ganan en el Presupuesto de Egresos de 2022

Recibirán 199 mil mdp, el segundo mayor monto después de las pensiones a los adultos mayores, afirma María Elena Morera.

La directora de Causa en Común explicó que para 2022 si se suma el presupuesto de la Defensa, de 104 mil millones de pesos, 22 por ciento más que el año pasado; el de Marina con 32 mil millones, con alza de 17 por ciento, y el de la Guardia Nacional, con 72 mil 800 millones, suman los 199 mil millones.

“Lo que estamos viendo es un gran presupuesto para las fuerzas armadas, sin embargo, para las policías, que realmente son las que atienden en la calle, que son las y los policías municipales no hay un solo peso; en tanto, el apoyo a las policías estatales se quedó en 8 mil millones de pesos (…), entonces estamos viendo que el Presidente está apostando por una militarización del país”,

El gobernador Rutilio Escandón y el embajador Gautier Mignout encabezaron el Encuentro de Trabajo con Jefes de Misión de los Estados Miembros de la UE, luego de varios años de no realizar un evento de este tipo en México.

Chiapas y la UE coinciden en atender principios como democracia, respeto a DDHH, igualdad de género, cuidado ambiental, economía y producción de alimentos sanos.

El embajador de la UE destacó que hay tres vertientes con grandes oportunidades para fortalecer relaciones: turismo, agricultura y preservación de la naturaleza

En un acto inédito, por reunir a embajadoras y embajadores de distintos países europeos en una entidad de México, se realizó en Chiapas el Encuentro de Trabajo con Jefes de Misión de los Estados Miembros de la Unión Europea, encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignout.

Luego de que integrantes del Gabinete estatal expusieran las acciones que se impulsan para sacar adelante los desafíos que enfrenta la entidad, el mandatario aseguró que, a raíz de este encuentro, habrá más participación entre Chiapas y la Unión Europea (UE) porque tienen gran coincidencia en la atención de principios como democracia, respeto a los derechos humanos, igualdad de género, cuidado del ambiente, economía y producción de alimentos sanos y orgánicos.

“Cuenten con que Chiapas hará un esfuerzo aún mayor para contribuir y fortalecer las relaciones entre México y la Unión Europea, a fin de que tengamos grandes acercamientos para proporcionar desarrollo mutuo. A pesar de que somos una entidad económicamente débil, eso no nos detiene para cumplir nuestras responsabilidades y proponer iniciativas para alcanzar el progreso”, dijo ante las y los diplomáticos.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea mencionó que luego de varios años de no realizar este tipo de encuentros en México, decidieron hacerlo en Chiapas porque es un estado que combina problemáticas del México actual, como la migración y la inclusión social, y al mismo tiempo tiene muchas riquezas naturales, humanas y gran potencial en la relación con la UE, la cual está presente en distintas áreas.

Gautier Mignout destacó que hay tres vertientes en las que existen grandes oportunidades para fortalecer relaciones: la primera, apuntó, es el turismo, pues con la salida progresiva de la pandemia, habrá una dinámica fuerte de viajes internacionales y Chiapas está muy bien posicionado para recibir aún más flujo de turismo europeo; la segunda, son sus riquezas naturales, mismas que buscan ayudar a preservar.

La tercera, agregó, es la agricultura, al tener un posicionamiento perfectamente alineado con lo que esperan los consumidores europeos, que cada vez más están buscando productos que no contribuyen a la deforestación, que respeten el medio ambiente y, particularmente, orgánicos. En este marco, confirmó la presencia de la Unión Europea en el Festival del Café que se realizará próximamente.

Para lograr explotar estas áreas, puntualizó el diplomático, es fundamental apostarle a un modelo de desarrollo sostenible y de preservación de la naturaleza, mantener un buen nivel de seguridad y progresar en problemáticas de inclusión social y derechos humanos: “Estamos dispuestos a apoyarles y, sobre todo, estamos a su lado en el tema migratorio, reconocemos su complejidad, pueden contar con nuestro acompañamiento”.

Las embajadoras de Finlandia, Paivi Pojaimo, y de Irlanda, Maivi Von Heini, así como los embajadores de República Checa, Dene Kubanek; Países Bajos, Wilfrid Mor; Italia, Luigi de Chiara; Francia, Yeromi Eudin, y Alemania, Peter Tempel; de Hungría, Zoltán Németh; de Suecia, Gunnar Alden; de Austria, Elisabeth Kerer; de Bélgica, Yojan Verkamen coincidieron en que este encuentro les permitirá entender mejor la situación de Chiapas y las oportunidades de cooperación. Principalmente, reconocieron, lo realizado en el manejo de la pandemia y los servicios comunitarios que se han hecho a favor de la población migrante.

Durante este encuentro se contó con la presencia del director General para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bernardo Aguilar Calvo y del delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chiapas, José Ángel del Valle Molina.

Hoy dará conferencia de prensa a las 9:30 am José Antonio Vázquez presidente del PRD, veremos que dará a conocer el camarón…

