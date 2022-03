Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Aprobación de reforma eléctrica traerá consecuencias: MVC

Pese a que el pasado lunes nos reunimos las Comisiones dictaminadoras de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, como Presidente de COMARNACC expresé que, de aprobarse, esta iniciativa representa una violación a los derechos a la salud y medio ambiente sano. Buscamos incidir en esta reforma, sin embargo, se aprobó la iniciativa, lo cual traerá sus consecuencias en el medio ambiente, al manifestar lo anterior el senador Manuel Velasco Coello, señaló que, “El senado mexicano debió legislar para garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano para todos los mexicanos”. Pero no lo hicieron y se aprobó esa iniciativa que traerá consecuencias graves en nuestro medio ambiente…ver para comentar

LLAVEN, SE COMPROMETE CON HABITANTES DE OCOZOCOAUTLA…

Jorge Llaven Abarca, al escuchar y atender las necesidades y propuestas de mujeres y hombres de sector ganadero, empresarial y campesino para lograr el crecimiento y desarrollo de sus actividades productivas y turísticas, destacando que con la participación de todos y todas se consolidará el proyecto de la Cuarta Transformación en Chiapas, al llevar a cabo una gira de trabajo en el municipio de Ocozocoautla, acompañado por Benito Pablo Miceli Cabrera y Javier Maza Mota, indicó el ex funcionario estatal que hoy la Federación impulsa políticas públicas focalizadas en mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, pero aseveró que la ciudadanía tiene un papel importante para construir un Chiapas de progreso. En ese sentido el ex fiscal subrayo, “Somos nosotros los hombres y mujeres los que vamos a impulsar esta transformación, tenemos que abonar a este proyecto para colocar a Ocozocoautla en el lugar que merece, porque es un municipio con grandes oportunidades de crecimiento” …sin comentarios

CON ROSY URBINA TAPACHULA CONTINUA POR EL CAMINO DEL DESARROLLO…

La edil huacalera señalo que, con la suma de esfuerzos y voluntades con integrantes de instituciones educativas, cámaras empresariales, servidores públicos y sociedad civil, al mismo tiempo agregó que el Ayuntamiento que preside ha puesto en marcha la campaña “Por un Tapachula Incluyente”, que mediante diversas acciones promueve el respeto, la protección y defensa de los derechos de las personas con capacidades diferentes. Así mismo Rosy Urbina subrayó que mediante el Consejo Municipal de Seguridad Pública (Comsep), iniciaron las acciones que buscan alcanzar la inclusión e integración total de este sector de la población, consolidando un cambio social que beneficie a todos. Con ello les quiero decir -comento- que el gobierno local apuesta por el trabajo en unidad que permita hacer realidad los cambios que la sociedad requiere para consolidar el bienestar y el progreso social. Además, indicó la alcaldesa que como parte de este proceso se han logrado importantes avances reconociendo los derechos de las personas con capacidades diferentes, sin embargo, la administración municipal subrayó que es indispensable que dicho sector poblacional pueda ejercer su derecho a la movilidad como el resto de los ciudadanos. Al final la edil huacalera acoto que, “Por un Tapachula incluyente” es una oportunidad para promover la empatía en la sociedad, crear mayores espacios para la movilidad y lograr el respeto a los existentes…ver para comentar

HAREMOS EQUIPO CON EL GOBERNADOR PARA QUE NOS VAYA BIEN A TODOS…

En una conversación informal con el paisano José Antonio Aguilar Bodegas, nos comentó que su proyecto es federal y que en nada estorbaría o perjudicaría a lo local, Marco, dijo, yo buscare hacer equipo con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que nos vaya bien a todos los chiapanecos, no tengo ni la mínima intensión – comentó- si llego a la cámara de diputados de la federación pedir juicio político contra nuestro gobernantes, eso no abona al desarrollo, la paz y la tranquilidad de todos los chiapanecos. Mi trabajo proyecto político está encaminado a buscar posibles soluciones a la problemática del campo, seguridad, salud, vivienda, educación y velar por los jóvenes. Y claro desde luego y por supuesto que hacer equipo con nuestras autoridades federales estatales y municipales para poder buscar juntos el desarrollo de nuestro estado. Creo que nuestro gobernador tiene toda la mejor intención de no meter las manos en el proceso electoral porque él cree en las leyes y creo vamos a tener piso parejo y limpio, acoto… pues ojala JOSEAN tenga razón cuando dice que cree que habrá piso parejo en las próximas elecciones, pero como dijo un ciego, Veremos y comentaremos… Amigo lector por este día, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna …Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK