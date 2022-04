Aquí Chiapas la voz de los altos

Daniel Crisanto Ramos Cruz

Aunque se ha estado difundiendo por diferentes medios de comunicación que a once días de que concluya la administración de los 124 Ayuntamientos Municipales, la mayoría de ellos enfrentan deudas millonarias, no solamente con proveedores, también a empleados y contratistas. Otro problema que se enfrentaran los nuevos ayuntamientos tiene que ver con el pago de quincena a los empleados municipales y que muchos alcaldes no quieren reconocer y que deberán pagar en la segunda quincena del mes de septiembre. Sobre este tema, nadie ha dicho nada al respecto, y los nuevos alcaldes tendrán que enfrentarse a cobranzas judiciales y procesos por despidos injustificado de trabajadores a partir del 1 de octubre, por lo que, mucho tendrán que platicar los alcaldes entrantes y salientes para dejar en claro toda la administración municipal…Desde hace varios días, se inició el proceso de entrega recepción en la mayoría de Ayuntamientos del estado de Chiapas. Los equipos de entrega recepción han comenzado con la verificación física de los inventarios y de los bienes muebles e inmuebles, aquí, muchos cuidados deberán tener los presidentes electos, ya que se han detectado por parte de la administración entrante, muchas irregularidades que deberán ser corregidas antes de que se lleve a cabo el proceso formal de entrega recepción…Una recomendación para los actuales regidores de los 124 municipios de Chiapas, que deben estar muy atentos para que sus respectivos alcaldes cumplan en tiempo y forma con la Cuenta Pública, ya que de lo contrario, ellos también podrían verse involucrados por incumplimiento y multados como está sucediendo con regidores que en períodos que concluyeron están siendo llamados a rendir cuentas por el Congreso del Estado, soportando multas onerosas…En el contexto político estatal, después de ir olvidando un poco la intensidad de las campañas pasadas en busca del voto todo vuelve a la aparente calma y mientras algunos presidentes electos, ya prepararon su plan de gobierno para los próximos tres años, y se reúnen con personajes de la política y analizan futuros colaboradores, trascendió, que algunos personajes muy conocidos que se pegaron a su respectivas campañas, andan desesperados por ver su pronto llamado para ver si en el reparto del pastel les toca algo, lo que se duda por aquello de que los asesores de los munícipes que pronto tomarán posesión les han aconsejado que se quiten a toda esa plaga de alimañas y sabandijas que se le pegaron durante la campaña de la contienda municipal, y ahora les quieren cobrar el favor con alguna dirección para ellos, sus hijos o alguna amiga consentida…Ojalá que sea de provecho para los alcaldes electos, los cursos que están recibiendo de Inducción al Conocimiento y Funciones de ese organismo para conjuntar esfuerzos y dar continuidad a la protección del bienestar físico y patrimonial de los ciudadanos en la entidad, es necesario también que se les capacite en todas las áreas de la administración.

Aunque algunos de ellos ya venían desempeñando cargos administrativos en la iniciativa privada o en el servicio público cuando decidieron participar en la contienda y ganaron, pero la gran mayoría de los presidentes municipales electos salieron de la nada y ahora se enfrentarán a una realidad desconocida…En coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y Seguridad con los presidentes municipales electos de la región. Lo anterior en seguimiento a las instrucciones del Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas, quien desde el inicio de su administración ha consolidado las estrategias coordinadas con los tres órdenes de gobierno, por lo cual se busca un acercamiento con los presidentes municipales electos, a fin de armar una agenda de seguridad. Ahí, el alcalde electo Mariano Rosales Zuarth en palabras de bienvenida y a nombre de los presidentes municipales electos ratificó el compromiso de trabajar de manera coordinada y acorde a las políticas de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas…Como resultado de continuas gestiones del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas para seguir dignificando la labor que realizan las y los policías municipales de ese lugar, en este mes de septiembre se realizó el pago retroactivo por concepto de incremento en vales de despensa, correspondiente a los meses de enero a agosto del presente año. Al respecto, la Dirección de Policía Municipal detalló que hasta antes de la presente administración, la dependencia presentaba un importante rezago en varios rubros, entre ellos la restructuración de categorías, ascensos por méritos y desempeño, incremento salarial y prestaciones laborales, lo que ahora es una realidad. La dependencia indicó que, a pesar de las restricciones en el presupuesto y la falta de fondos concurrentes para fortalecer la seguridad en los municipios, aunado a la crisis económica derivada por el COVID-19 en todo el país, se ha dado continuidad a diversas solicitudes para mejorar las condiciones en que laboran las y los policías municipales…Con la presencia de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Chiapas, la Comisión de Culturas Populares que preside clausuró el ciclo de actividades de los “Miércoles de Artes y Culturas Populares” que realizaba la Sexagésima Séptima Legislatura impulsando las diferentes manifestaciones de la cultura y tradición de nuestro estado…En el municipio de Comitán de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, donde mencionó que las lluvias torrenciales continuarán en el territorio estatal, por lo que es primordial tomar precauciones, mantenerse a salvo y acudir a los refugios temporales en caso de ser necesario. “Viene la onda tropical número 31, y el llamado es que nos alejemos de los márgenes de los ríos y montañas, porque ha llovido mucho, y los meses de septiembre y octubre son muy peligrosos por las lluvias intensas. Debemos tomar precauciones y cuidar de nuestros seres queridos, ahí están los albergues, los utilicemos para protegernos de los fenómenos hidrometeorológicos”, expresó. En este sentido, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que, debido a esta onda tropical, las precipitaciones muy fuertes seguirán principalmente en las regiones del Soconusco, Norte y Sierra, por ello, reiteró su petición de no bajar la guardia y atender las recomendaciones de Protección Civil. “Por eso tenemos que redoblar el esfuerzo. Lo más importante es que no nos enfermemos…Y hasta la próxima Dios mediante…

