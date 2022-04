Linotipe@ndo…

Aquí en Chiapas damos fiel cumplimiento a las estrategias del FGR Gertz Manero: Vila Chávez

Nos conducimos bajo el marco de las políticas que ha puesto en marcha el gobernador Rutilio Escandón cadenas

El fiscal federal en Chiapas Alejando Vila Chávez dio cuenta que esa fiscalía a su mando dio inicio a la investigación contra siete personas al rescatar a por lo menos 76 migrantes de diferentes nacionalidades los cuales eran transportados en un camión custodiado por un vehículo. Vila Chávez agregó que, según los informes policiales homologados, los elementos de la policía ministerial federal con sede en esta entidad dieron cumplimiento a un oficio de investigación luego de recibir una denuncia de manera anónima lograron el aseguramiento de dos vehículos (una camioneta y un camión tipo tortón), donde eran transportados al menos 76 migrantes en el tramo carretero con dirección al municipio de Cintalapa, Chiapas. Agrego el fiscal federal con sede en esta entidad que los elementos de la PFM se ubicaron sobre la carretera federal a la altura de Cinco Cerros, en el municipio de Cintalapa y detectaron a los vehículos con las características descritas en la denuncia, seguidamente los federales solicitaron a los conductores de los vehículos y sus respectivos copilotos a frenar sus motores, sin embargo los llamados “polleros” trataron de darse a la fuga y finalmente, luego de frenar sus máquinas las dos personas trataron de evadir la justicia y pretendieron escapar, afortunadamente los elementos de la PFM lograron darles alcancé y los aseguraron una vez que estuvieron en resguardo al hacer la revisión, observaron que dentro del camión se encontraban 76 personas, de procedencia extranjera. En el lugar, también se aseguró a cinco presuntos traficantes más, que viajaban en una camioneta y que custodiaban el citado camión. Cabe hacer mención, comento el fiscal federal que en ese operativo se logró el aseguramiento de por lo menos 58 adultos y 18 menores de los cuales eran de nacionalidad guatemalteca y uno de El Salvador y no lograron acreditar su estancia legal en el país, por lo que fueron enviados al Instituto Nacional de Migración (INAMI), del municipio de Tapachula, Chiapas, para su resguardo y atención médica. Así mismo Vila Chávez fue claro al manifestar que por esos hechos, el Ministerio Público Federal de la FGR, inició la carpeta de investigación contra de los asegurados Armando “S”, Josué “H”, Rafael “G”, Marcelino “D”, Juan “D”, Mauricia “H” y Macaria “D”, por el delito de violación a Ley de Migración, en la modalidad de transporte de migrantes, con la agravante que incluye niñas, niños y adolescentes. En otro orden de ideas el funcionario federal en esta entidad dio a conocer que de igual forma el Ministerio Público de esa delegación federal inició investigación contra una persona, luego de haber sido puesto a disposición por su probable responsabilidad del delito contra la salud, tras el aseguramiento de por lo menos tres kilos de cocaína. Vila Chávez agrego categórico que según los informes policiales homologados los efectivos de la Policía Federal ministerial al dar cumplimiento a una denuncia en la denunciaban que un autobús de pasajeros transportaba narcóticos se dieron a la tarea de llevar a cabo las primeras pesquisas. Agrego que una vez que se localiza al camión pasajero los elementos de la PFM pidieron al conductor detenerse y al hacer una inspección al camión, encontraron en la cabecera de los asientos 15, 16 y 19, tres paquetes rectangulares, que contenían en su interior un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso aproximado de tres kilos. Cabe destacar que esos hechos se suscitaron en el tramo carretero Tapachula-Arriaga, en el poblado de Mapastepec, Chiapas y en el operativo se aseguró a José “T”, conductor del autobús. Así mismo indicó Vila Chávez que el imputado y el narcótico, fueron puestos a disposición del fiscal federal, quién determinará su situación jurídica por el delito contra la salud, previsto y sancionado en el Código Penal Federal, en la modalidad de transporte de cocaína. Con esto estamos dando fiel cumplimiento a las instrucciones del director de la Fiscalía general de la república en no bajar la guarda contra la delincuencia y nos conducimos en el marco de las políticas púbicas del gobernador de esta entidad. Acotó el funcionario federal…sin comentarios

NEGLIGENCIA, ESTULTICIA Y PIFIAS EN HOSPITAL REGIONAL DE TAPACHULA…

Nos llegó hasta nuestra bandeja de entrada una denuncia de las muchas que se han dado en contra de la negligencia, estulticia y pifias que se comenten en el hospital regional de Tapachula en el sentido de que una persona que omitimos sus generales por así convenir a sus intereses, no le quisieron dar atención hace un par de días, es persona sexo femenino iba a dar a luz, pero como siempre, una huraña doctora la vio y lo único que le dijo fue que se fuera a su casa, como este caso han habido un sin fin. “Mi hermana -narro la denunciante- ya se encontraba con trabajo de parto con muchos dolores, sin embargo, la doctora que la atendió, una huraña ella, le dijo que regresara por la noche y cuando regreso mi hermana se dieron cuenta que el corazoncito del bebé no estaba latiendo y ahí se dieron cuenta que ya estaba muerta, es por eso que necesito que me ayuden, mi hermana era primeriza, pero eso que le hicieron es una NEGLIGENCIA MÉDICA por no haberla atendido en tiempo y forma, por fin mi hermana quedo hospitalizada y le hacen cesárea. Agradezco la publicación y espero que dios nos ayude y que la justicia llegue, porque no es posible que existan personas inhumanas, este como otros muchos casos quedan en la impunidad y todo porque en ese nosocomio se han denunciado que el director general nunca esta le vale madre la salud de los Costeños y el tabasqueño Tío Chemita, durmiendo el sueño de los justos Chemita, carajos, hasta cuándo va a poner orden, urge que el secretario de salud investigue este y muchos casos más que se han dado en ese hospital de la muerte, estaba mejor el Dr. Esaú Guzmán, que ese tal Omar que nunca se le puede localizar en la dirección, los sub directores son los que han sacado adelante los trabajos y enfrentar los problemas en ese mal logrado hospital llamado de la muerte…sin comentarios…por nosotros amigo lector aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK