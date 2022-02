Puntos Fiscales

Asaltos e Inseguridad

José Luis León Robles

@pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, en relación a uno de mis alumnos que me pidió tocar el tema de la inseguridad que estamos viviendo en nuestro amado Tuxtla Gutiérrez, hoy abundaré en el tema y en lo que considero es la mayor parte del problema que nos aqueja, siendo completamente objetivo, no únicamente es la gran inseguridad en nuestro municipio, es en nuestro país en general, lo que se puede observar a un groso modo, por ejemplo es la falta de oportunidades laborales que existe en nuestra capital, al existir muchos profesionistas, se tiende a abaratar la prestación de servicios, aunque sea un trabajo de muy mala calidad la mayoría de quienes contratan ese servicio están dispuestos a contratarlo, ello implica que muchos profesionales busquen una segunda actividad o en el peor de los casos son tentados a lavar dinero de algunos políticos o de la delincuencia organizada. Por otra parte, ante el nulo apoyo gubernamental, muchas pequeñas empresas han cerrado. No vayamos lejos, observemos el centro de Tuxtla Gutiérrez, los negocios que están abiertos hay nula presencia de clientes, seguimos recorriendo hay muchos locales que tienen el letrero “se renta”, no es más que una realidad que los tres niveles de gobierno pasan desapercibidos, y dígame sino es cierto que la mayoría de nosotros profesionistas estamos en la costumbre de recibir nuestra quincena, pero cuando nuestro entorno cambia es necesario tener una resiliencia ante las adversidades. Sin embargo, cuando la persona no tiene el suficiente carácter para afrontar las adversidades, es una presa fácil para delinquir, nuestras autoridades municipales siempre han manifestado que la Capital Tuxtleca es una de las más seguras del país, que la policía municipal cumple con todos los protocolos apegados a los Derechos Humanos en los operativos preventivos, disuasivos y en acción. El problema de la policía municipal radica en la gran corrupción de los mandos altos policiacos, al exigir cuotas compensatorias para poder subirse a las patrullas o motocicletas oficiales, de ahí que surjan muchas historias de abuso policiaco o extorsión policiaca, en ello el eslabón más débil es la propia población, sin embargo según estudiosos del tema una de las razones que explican esta grave situación es que la transición a la democracia en México, desde fines de los 80 hasta inicios de los 90, no contempló como parte de la reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública, justicia, defensa e inteligencia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia en la medida en que ya golpea la gobernabilidad y estabilidad social y política. La inseguridad se está viviendo con distinta intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país repercuten en la seguridad y la gobernabilidad. La transición a la democracia generó cambios de distinta profundidad en las estructuras del Estado. En el caso de la seguridad, la defensa y la justicia, hay notables inconsistencias, contradicciones e incluso elementos que impiden la reforma de ciertas estructuras. La gobernabilidad democrática en nuestro País es débil y las personas que quebrantan las leyes hay desafiado al estado, por lo que se han organizado como grupo delictivos el cual tiene una alta capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales a través de la corrupción. Este fenómeno se produce en el poder político federal, estatal y local y, en menor medida, en las Fuerzas Armadas. Hoy en día este será un tema de campaña para políticos que quieren ganarse el voto de la población, sin embargo lo que no debe pasarse por desapercibido es que para cambiar los malos resultados de los diferentes niveles de gobierno en materia de seguridad, el estado debe buscar establecer leyes más rígidas, que sean de aplicación estricta sin distinción alguna, pero para ello es buscar establecer un modelo de sistema de justicia penal de penas privativas por encima de la justicia restaurativa, que exista sanciones más estrictas para desalentar el quebranto de las leyes por parte de personas que buscan hacer daño a la sociedad.