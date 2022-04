Asesoría Legal

Avanzar En La Economía, No Frenarla

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante que los legisladores sepan sus funciones, hablo de los federales y varios locales de Estados del sur del país, la mayoría no sabe sus funciones, ganaron una elección, pero no están preparados para dar el ancho, de por sí, desde el 2018 nuestro país ha sido frenado en la economía, no ha habido capacidad para poder enfrentar correctamente la pandemia en el país debido a que quienes actualmente gobiernan el país son personas que no tienen estudios y que solo han andado detrás de un sujeto que se le va el wifi, porque esa es la verdad, si en realidad supieran sus funciones la economía avanzaría correctamente y no estarían haciendo de lo que tanto y por años se han quejado, estamos en la peor de las situaciones económicas del país, han corrido de nuestro país a los inversionistas, obviamente, me apena decir internacionalmente que nuestro país está gobernado por personas que la mayoría no tienen estudios profesionales, o si en dado caso los tienen, son obsoletos, Chiapas, un Estado abandonado por la Federación, un Estado que ha sido golpeado duramente y que sus legisladores no saben ni siquiera crear un Proyecto de Decreto, hablo en general, los gobernantes Chiapanecos no tienen capacidad ni tampoco la iniciativa de enseñar al mundo lo que Chiapas es capaz de hacer, tiene una riqueza enorme natural, tienen talento, son hospitalarios, pero, sus gobernantes son como los oaxaqueños, no tienen iniciativa, que pena decirlo, no se trata de presumir que pertenecen a un partido medio rojo, se trata de demostrar capacidad, los legisladores locales como Isidro Ovando dicen las mismas palabras que el señor López Obrador con el cual no tengo absolutamente nada, “no aceptamos nada de intermediarios”, no saben ni siquiera hablar, no saben ni siquiera dirigirse a los demás, me apena decir que les gana la soberbia, el ego, la prepotencia y la arrogancia, me da igual si se toman personal mis palabras, simplemente no son líderes, son borregos que pagan a las personas para trasladarlas al zócalo de la CDMX y presenciar palabras de una persona soberbia llena de venganza, odio y rencor, porque eso es lo que destila, quiero decirles que si algún día quieren unas clases de mercadotecnia con mucho gusto se las puedo dar para que tengan más tacto hacia las personas, deben ser diplomáticas, y no andar diciendo palabras que otros pronuncian, hay que ser originales en la forma de actuar y pensar, no debemos repetir palabras de otros que ni siquiera saben lo que dicen porque realmente son unos ignorantes, y lo digo tal como es porque yo realizo estudios y evaluaciones y se cómo está la economía en el país, que les digan mentiras a sus simpatizantes pero no al pueblo entero, los legisladores pueden presentar iniciativas de Ley de las no creadas, sin embargo, la mayoría lo único que hace es copiarse de lo que ya hay, no hay originalidad, simplemente presentan proyecto de decreto sobre leyes ya creadas, ¿eso qué?, no se hagan los tontos, están por seguir a un socialista, el pago es llegar a una diputación local, federal, una presidencia municipal, pero no porque les cueste o porque sean líderes, sino porque todos están hipnotizados por el partido rojizo, esa es la verdad, es un gobierno en donde se dice que, estás conmigo o en contra, esto ya no es democracia, esto ya es ocupar un cargo para practicar actos de venganza, el poder no se usa para eso, el poder es para el pueblo que los pone en el lugar indicado para que traguen ustedes y sus familias y no se mueran de hambre, para administrar un país y no empobrecerlo más, eso es lo que está pasando en nuestro país.

Hoy jueves 20 de enero me dio gusto haber tratado con una diputada llamada Susana, su apellido después se los digo, ella es una diputada local joven con un equipo que tiene mucho talento, demostró ella y su equipo ser diplomáticos, convivieron comiendo tacos con las personas, tiene demasiado talento y pronto la daré a conocer en los medios nacionales por medio de mis columnas, ¿y porque no?, también en los medios internacionales, el mundo debe saber que en nuestro país no todo está mal y que los jóvenes vienen con mucho empuje e ideas frescas, una mujer que está del lado de la equidad de género, ha dejado demostrado que ella a pesar de provenir de un distrito no le importa atender otros municipios que no son de su distrito, ella, podría llegar a ser incluso Senadora si es que se lo propone y Mercadotecnia de México la apoyaría abiertamente si así lo desea, necesitamos este tipo de personajes políticos, jóvenes, con mucha visión, un equipo muy valioso que no se han subido a la nube, saben el terreno que están pisando, saben que pueden llegar muy lejos y la felicito, con ella vamos a trabajar la materia de Movilidad y otras materias más, el pueblo es agradecido y sabe a quién apoyar cuando sean las elecciones, muchas felicidades Diputada Susana, es usted una persona preparada y lo que sabemos de ella al parecer es psicóloga, tiene estudios y mucha visión, muchísimas gracias a usted y su valioso equipo, otro personaje es el Lic. Enrique, de Movilidad, de igual manera después daremos sus apellidos, un personaje muy valioso dentro de la dependencia y que Mercadotecnia de México propondrá como su Titular de Movilidad, tiene la capacidad para hacerlo, pero por el momento y por cuestiones personales no podemos dar sus apellidos al menos por ahora, ellos, son personajes que estoy muy seguro que harán que México avance económicamente, en ellos hay demasiado talento, visión e iniciativa, Mercadotecnia de México está en la mejor disposición siempre de seguir promocionando a nuestro país ante los demás países para que vengan a invertir y vean a nuestro país como destino turístico que ofrece al mundo lo mejor que tiene, se necesita gente que innove y mejore lo que hay, necesitamos un México productivo, no un México estancado, necesitamos que los hombres cambien su forma de pensar machista y que se dé iguales oportunidades a las mujeres que los hombres, Mercadotecnia de México propondrá a los Congresos Locales que en materia de transporte haya igual número de hombres que de mujeres manejando unidades de transporte público, en caso de que no sea así que las diversas empresas que no lo hagan de esa manera sean sancionados severamente, necesitamos legislar correctamente, no legislar a favor de un tirano y en contra de nuestro país que nos ha dado mucho, se trata de legislar para el pueblo no para enriquecerse y obtener favores personales y para sus amistades y compadres.