Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El cambio climático se define como la variación global del clima en la tierra, y en el cual, se producen en diversas áreas como es en la temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera, el cambio climático no se trata de lucrar con él, no se trata de hablar únicamente el tema para vislumbrar a alguien de que supuestamente se está haciendo algo por el planeta, no se trata de palabras, sino de hechos, se trata de emprender una campaña no por temporada, sino permanente, por ejemplo, es importante apagar las luces que n ose usen, esto no quiere decir que vamos a vivir en la oscuridad, sino, simplemente es ahorrar energía y al hacer esta acción se ayuda al planeta, los focos de antes dan mucha luz e incluso, ni siquiera eran ahorradores de energía, es importante cambiar los focos viejos por bombillas nuevas ahorradoras de energía, de igual forma, mucha gente deja todos sus aparatos conectados, siempre y en todo momento hay que desconectar lo que no se usa, recuerden que dejar conectados los aparatos electrodomésticos también consumen energía aun apagados, también hay que ser más conscientes a la hora de comprar productos, llevemos nuestra propia bolsa a las tiendas de autoservicio o a cualquier tienda para evitar usar bolsas de plástico que contaminan más al planeta, a nuestra madre tierra hay que cuidarla, así como nos cuidamos nosotros, debemos cuidar la salud de nuestra madre tierra, lamentablemente, pese a los compromisos de líderes mundiales emisiones globales de CO2 crecen cada vez más, muchos gobernantes de varios países no son responsables en lo que dicen y hacen, siguen permitiendo a las empresas privadas y gubernamentales que se tire petróleo a los mares, ríos, lagos, playas, etcétera, matando con ello peces y demás especies marinas, contaminando los mares y ríos, también se permite que las fábricas tiren al aire exceso de contaminación, de hecho, las que más contaminan son las gubernamentales, por ejemplo en México las que más contaminan son las que pertenecen a Petróleos Mexicanos y nadie dice nada ni hace nada porque es empresa propiedad de gobierno, en las fábricas lo que se debe hacer es una transición a la energía limpia y poner fin a las inversiones en carbón.

En el mundo hay un sinfín de activistas a favor del planeta, sin embargo, los diversos gobiernos del mundo no les toman en cuenta sus demandas ni peticiones para respetar al planeta porque es meterse con los intereses de los gobiernos del mundo, incluso, activistas medioambientalistas han sido asesinados, los llamados defensores de la naturaleza han sido asesinados por intentar proteger los ecosistemas y la biodiversidad de la tierra, pero lamentablemente estos temas de ambientalistas asesinados no son temas que los políticos y gobernantes del mundo aborden, no les interesa porque los gobernantes mundiales tienen otros intereses y muy personales, en varias partes del mundo incluso se han creado partidos políticos llamados partidos ecologistas, que la verdad, no aportan absolutamente nada a la ecología, solo usan la bandera ecológica para posicionarse y obtener poder, los partidos ecologistas del mundo no tocan temas ecológicos, ni logran leyes de ecología, ni protegen absolutamente nada que pueda dañar al planeta, los legisladores o ministros del mundo que provienen de partidos ecologistas pueden promover recursos económicos para defender al planeta, sin embargo, sus intereses son totalmente oscuros.

Es una pena grande escuchar a políticos y empresarios que supuestamente se hacen llamar “socialmente responsables”, ni ellos se la creen, las grandes fábricas de productos de consumo masivo son los que más contaminan, y algo peor, lo hacen cada vez más frecuente, poco les importa el planeta, solo buscan satisfacer sus necesidades personales para hacer crecer más sus empresas, en sus estudios evaluativos económicos compiten una empresa contra otra, pero lo que nunca ponen en las evaluaciones es el tiempo dedicado a respetar el planeta, saber que tanto han respetado al planeta, no con resultados de gráficas, sino con hechos, videos, etcétera, de hecho, los diversos países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza cada vez más mayor para el desarrollo, lamentablemente las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando, y si seguimos así, el aumento de la temperatura en todo el mundo superará con creces el límite de 2 grados centígrados establecidos como objetivo por los países con el fin de evitar los efectos más peligrosos del cambio climático, está en nuestras manos cambiar para bien y por la salud del planeta la situación que afecta a la tierra, una de ellas es cambiar de combustible de autos y camiones a gas natural, migrar inmediatamente el tipo de combustible para evitar contaminar hasta en un 95 % el medio ambiente, ya que también daña la salud de las personas que no tienen vehículo, se debe legislar y actuar de inmediato y dejar de beneficiar a empresarios que solo están matando cada día al planeta con sus contaminaciones, se debe cancelar en todo el mundo programas de televisión que atenten contra la vida de los animales, como por ejemplo como ya lo expuse anteriormente, hay un programa que se llama “supervivencia al desnudo”, es ver a dos estúpidos matando animales para demostrar a los que ven dicha programación que se puede vivir al desnudo en situaciones climáticas extremas y allanando el hábitat de los animales silvestres para matarlos y comerlos como si fueran unos auténticos salvajes, no hay necesidad de eso, no hay que permitir en el mundo entero programaciones de este tipo ni extenderles permisos para que lo lleven a cabo, son un mal ejemplo para quienes los ven, son ignorantes al prestarse a hacer dichas programaciones y andar matando animales que viven en completa paz alejados totalmente del mundo urbano, pues los seres humanos somos unos depredadores, nosotros somos quienes nos estamos acabando al planeta gracias a la ignorancia y a la falta de valores, debemos respetar al planeta, al reino animal y vegetal, en pocas palabras debemos respetar todo ser vivo, todos merecen vivir, RESPETEMOS AL PLANETA, dependemos y somos parte del planeta, pues nuestro cuerpo es polvo y polvo volveremos a ser cuando nos vayamos de este mundo lleno de políticos hipócritas y corruptos.