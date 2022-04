Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapas sigue convertida en un gigantesco albergue nacional migrante

En las últimas semanas la situación migrante en esta frontera sur, ha tomado otros sesgos después de que varías caravanas provenientes de Centroamérica recibieron el apoyo fraterno de los chiapanecos, sin embargo, después de haber pasado el año de la pandemia -2020- hoy en día al menos en Tapachula, pareciera que se ha convertido en una ciudad más de África o de Cuba, por tantos migrantes de color, según los entrevistados por un periódico local, sin embargo la población ya marcó su raya al señalar que ya basta de extranjeros en esta puerta del país y con mucha veracidad, advierten que el gobierno federal, ha abandonado a la ciudad y solamente la utiliza para convertirla en una “Estación migratoria gigante” para que los extranjeros se muevan, esperando salvoconductos o permisos para que se vayan a los Estados Unidos.

Desde un principio el gobierno federal, se comprometió a instalar cercos o cordones sanitarios en las ciudades de esta frontera sur, para evitar que el fantasma del covid 19, hiciera sus estragos en la población chiapaneca de esta región fronteriza; al menos en tres “Mañaneras”, el sector salud federal y el propio Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, prometieron que se instalarían diversas medidas preventivas para proteger a la población chiapaneca, sin embargo todo fue pura mentira, y por el contrario, no se cerró nuestra frontera sur, pero si nos las cerró Guatemala, o sea que México está a morir hasta las últimas, para que sigan entrando africanos y mucha otras nacionalidades a territorio nacional. La idea es proyectar a México, que es muy humano al recibir los miles de migrantes que ingresan a Chiapas, para distribuirse por todo el país y otros saltar a los Estados Unidos.

Tapachula dicen los pobladores, ha brindado la “mano amiga” a la política del gobierno federal, pero en cambio no recibe mayores subsidios federales para atenderla y darle un mejor trato a los extranjeros, por el contrario, se quejan de que hay más gente extranjera apoyada trabajando en Tapachula y no de mexicanos, o sea en Chiapas se trata mejor al extranjero que al mismo mexicano. Tan complicada se está poniendo la situación que durante dos meses -abril y mayo- la prensa local en general ha informado que en varios lugares de la ciudad se han apoderado los extranjeros de espacio públicos al instalarse en forma de asentamientos humanos, creando una zozobra para los Tapachultecos, el propio mercado público “Sebastián Escobar”, ya hay zonas especialmente de gente migrante que se han adueñado de geografía territorial de ese centro de abastos.

El fenómeno migratorio de la frontera sur no llega la información completa a “Las Mañaneras” últimamente, pareciera que hay interés de que no se “supiera”, pero Tapachula, está convertida en un gigante albergue en favor de los migrantes extranjeros, que al rato ya con papeles en mano, se transitan por todo el territorio nacional, o sea México, se está convirtiendo en un país de extranjeros centroamericanos, africanos –más de 25 países de este continente de color- y cubanos con jamaiquinos. Se odia a los españoles, porque nos colonizaron, pero dejan ingresar a México, decenas de miles de color migrantes provenientes de África y Asia y esto es lo que no se le entiende a la cuarta transformación. Por México que se venga todo África junto con Centroamérica. No hay una estrategia de contención, es todo lo contrario, como si el mensaje Lopezobradorista es “vénganse todos los extranjeros a México”, aquí hay territorio mexicano para todo el mundo.

Una política pública muy incierta y que no se entiende, lo peligroso es que seguimos insistiendo que no sabemos que gente es la que está metiéndose a nuestro país, al rato vamos a tener en las filas de los grupos delincuenciales a centroamericanos y gente de color. Hasta ahora quien ya se dio cuenta de este peligro mexicano es Estados Unidos, donde hace días la vicepresidenta Estadounidense Kamala Harris, toco este tema, pero otra vez se salieron por peteneras de que primero hay que enfrentar las necesidades de los extranjeros, como si eso fuera la obligación de México, importándole un comino a Chiapas, que prácticamente nos sacaron hasta ahora del desarrollo nacional de la 4, que empieza desde Oaxaca y Veracruz.

Los expertos dirían que la migración africana y centroamericana que nos está bombardeando a la frontera sur para después seguir su travesía por todo el país azteca, es un problema grave de “seguridad nacional”, y en efecto eso es, un peligroso problema de “seguridad nacional”, porque no hay un interés de México, de saber y conocer quienes están ingresando a nuestro país. Entra el que quiere entrar, ingresa, el que quiere ingresar, y eso con el tiempo va crear un desorden social en nuestra República Mexicana. Un país de pobres que se la da dinero por no trabajar, sumando a los extranjeros que no sabemos quiénes son –si son facinerosos, bandidos, asesinos, excombatientes- vamos a convertirnos en un grave problema, pero para los Estados Unidos y ya no se diga la sociabilización entre los mexicanos.

No se trata de ser racista o clasista o antinmigrante, lo que se trata es poner orden con la migración que viene de otros países a México. Se trata de saber quiénes son la gente de la que se está llenando México. Estamos más consolidados en ayudar al extranjero con dejarlo entrar, y darle trabajo que, por apoyar a la población de este Chiapas, que desde 1824, seguimos siendo mexicanos de segunda y tercera categoría. Con corruptos o mesiánicos a Chiapas le ha ido muy mal. Ni un peso para Chiapas que tiene que brindarles servicios públicos a los extranjeros. Si no nos han dado presupuesto federal en estos dos años y medio, como se lo han dado a otras entidades federativas, mucho menos nos van a dar pensando en atender en los servicios públicos que nos quitan a los mexicanos, los extranjeros con marca de la cuarta trasformación.

Por eso querían diputado federal de MORENA en Tapachula otorgándole el triunfo electoral a un Morenista que nunca hizo campaña electoral, como fue José Luis Elorza, del grupo de Mario Delgado. El candidato del PRI y el candidato del PVEM habían pedido “La dignificación de la frontera sur”, y ahí está la jugarreta fraudulenta de darle un triunfo electoral al que ya también fue diputado federal y no hizo absolutamente nada. Buscan una frontera sur que siga siendo entrada de migrantes. Les molesta el tema de migración en la capital del país. Chiapas debe de seguir convertida en una Estación Migratoria, para obtener papeles y buscar llegar a los Estados Unidos. No se puede pensar en otra cosa. Pobre Chiapas y USA.

No habrá PRIMOR, en San Lázaro: Alito.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, aseguró que la alianza de su partido con Morena “jamás sucederá”; sin embargo, reveló que impulsará la coalición con el PAN y con el PRD rumbo a la elección presidencial del 2024 y que no traicionará a Va por México. Moreno Cárdenas aseguró que no habrá “PRIMOR”, en referencia a alianza entre las dos fuerzas políticas: ¡No! Jamás, el PRI será responsable con lo que acordamos en la agenda legislativa, ahí enumeramos 10 puntos de compromiso del PRI”.

Juan pueblo: Los diputados federales de Chiapas, los más votados de México. ¿Usted qué cree?