Combate y prevención a los homicidios

No somos quien, para quitarle la vida a otra persona, el Estado de México y la Ciudad de México encabezan a nivel nacional los homicidios y feminicidios, las diversas autoridades se queman la cabeza pensando de qué forma combatirían la posesión irregular de armas, ya sea de fuego o punzo cortante, de hecho, ninguna persona debe aportar ninguna clase de armas, la tasa de homicidios ha subido, ¿Cómo reducir la tasa de homicidios?, esta pregunta podría ser respondida por altos mandos policiacos, pero, sus respuestas podrían ser las tradicionales, revisión en las unidades de transporte público aleatoriamente, revisión de mochilas en las escuelas según para prevenir actos ilícitos, retenes en las carreteras con las fuerzas armadas revisando vehículos particulares, en fin, eso está bien pues es parte de su trabajo, pero, en realidad, los retenes en las carreteras y revisiones al transporte público es cosa del pasado, de hecho, personas turistas de otros países o inversionistas al ver estas acciones se espantarían y se irían inmediatamente de nuestro país para no volver nunca más, hay que evitar esto.

Hay que reconocer que todas las acciones violentas de asesinato no se pueden prevenir cuando la sociedad y nuestros gobernantes no tienen la información de cuna y académica de la cultura del respeto total al ser humano y de la honestidad y los valores, para que la tasa de homicidios baje es importante que el gobierno destine una cantidad considerable económica para llevar a cabo campañas masivas y agresivas previniendo los homicidios, por ejemplo, se debe legislar que las empresas jugueteras no fabriquen pistolas y cuchillos de plástico, es por ello que no se debe regalar armas de juguetes a los niños, es fomentar la violencia y los homicidios a futuro, lo importante aquí es erradicar el uso de armas, hay que fomentar en los niños que no se debe usar armas para nada, y es que, actualmente observamos diariamente ataques con violencia, es importante no tener armas en la casa pues hay menores de edad que podrían llegar a usarlas si las ven, en Estados Unidos sucede con frecuencia los homicidios ya que las mismas autoridades llevan a cabo la práctica del racismo en personas migrantes, los estadounidenses no tienen un gramo de sentimiento, ellos matan por placer mas no para defenderse, no hay que seguir esos ejemplos, de igual manera es importante legislar para que las películas de violencia sean eliminadas de nuestro país, los menores todo lo que ven aprenden, mejor lo que hay que sembrar son valores morales, éticos, sociales, cívicos y espirituales para obtener una mejor sociedad en nuestro querido México, todo lo anterior se inicia desde los hogares y predicando con el ejemplo, y de esta forma lograremos formar a nuestros hijos con una correcta educación que garantice que serán personas de bien, como ya lo dije anteriormente, también hay que buscar políticas efectivas para reducir considerablemente la tasa de homicidios, de hecho, el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser derogado ya que indica lo siguiente: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva, la ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”, una vez derogado dicho artículo, entonces ya no se podrá comprar armas en ningún lugar de nuestro país, de la misma manera incorporar un artículo en el mismo lugar indicando que no se debe fabricar armas de juguete ya sea pistola o cuchillos de plástico o madera o cualquier otro material para niños, retirar del mercado los que ya se encuentran en existencia, ya que con la fabricación de armas de juguete se promueve la violencia y los homicidios a futuro, ya que se está fomentando en los menores la capacidad de poder matar a una persona, y esto, es lo que hay que evitar, de hecho, por la falta de capacidad de los anteriores presidentes de nuestro país para reducir la tasa de homicidios Felipe Calderón desplegó a las Fuerzas Armadas Federales para luchar contra las drogas, su sucesor Enrique Peña Nieto le siguió sus pasos, ya que firmó una ley polémica en diciembre de 2017 que le dio poder a los militares, de hecho, desde hace años en los límites de Chiapas y Veracruz hay un retén policiaco en donde elementos de la FGR, Guardia Nacional y otras corporaciones se dedican únicamente a intimidar a personas que viajan en transporte público, detienen todo tipo de vehículos particulares para acosarlos, intimidarlos y amenazarlos, ni el actual presidente de México ha logrado eliminar dicho retén, por las madrugadas es cuando estos policías se convierten en lobos y se dedican a intimidar a las personas que lamentablemente tienen que pasar por dicho lugar, los retenes policiacos en las carreteras no tienen sentido y eso hace inseguro a un país y de igual manera hace que extranjeros visitantes piensen mal de nosotros pensando que somos los peores gracias a los retenes abusivos policiacos de las carreteras, nuestra tecnología mexicana está muy atrasada.

Se debe implementar campañas permanentes como el horario de verano, enfocarse en las demandas que las mujeres ponen por amenazas para detectar de alguna manera algún intento de feminicidio, algo que si es muy efectivo y evitar problemas a futuro es, las campañas permanentes contra el uso de las armas, empezando por los medios de comunicación para dar una mayor difusión nacional, seguido por los planteles escolares incorporando en los libros de texto gratuito temas sobre la importancia del desarme en general, no usar armas y respetar la vida de los demás, en la campaña deben estar incluidos los policías para visitar centros escolares y dar cátedras a los jóvenes para de esta manera prevenir y erradicar los homicidios.