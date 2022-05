Asesoría Legal

Comercios y empresas en quiebra

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La pandemia está acabando con todo, los comercios están cerrando sus puertas porque no aguantan el confinamiento, cada municipio tristemente ve como cierran sus locales los comerciantes, bajan sus cortinas para no volver a abrir, lo importante de la pandemia no es cerrar, sino implementar la mejor mercadotecnia, servicio de comida a domicilio, incluso, puede ser de cualquier producto, si en verdad quieren crecer y no dejar de percibir ingresos, es momento de realizar servicio a domicilio, siempre se les ha dicho que hay que implementar las mejores estrategias de ventas, no hay que esperar a que los clientes lleguen, con esta pandemia no van a llegar, es momento de innovar, las empresas se ven muy presionadas también por los altos pagos que se hacen como es pago de salarios, servicios, etcétera, cientos de miles de restaurantes y cocinas económicas han dejado sus fuentes de empleo y dedicarse a otra cosa, muchos dueños de negocios han terminado como empleados en alguna empresa, la crisis sanitaria está afectando a todo mundo, no solo han cerrado los restaurantes, sino también han reducido su actividad turística los hoteles, todos los comerciantes y empresarios se quejan, sin embargo, no hacen nada para evitar su quiebra, lo importante es llamarles a los clientes o esperar sus llamadas para recoger pedidos e irlos a dejar, todo está totalmente paralizado, aunque solo han puesto como confinamiento algunos Estados no todos en general, por ejemplo en Campeche están pensando enviar ya a los alumnos a clases presenciales, sin embargo, Campeche también está contaminado, también hay índices importantes de contagiados en el mencionado Estado, las personas que hacen comida pueden cambiar de giro provisionalmente en lo que todo desorden pasa, hay gastos y familia que mantener detrás de cada comerciante y empresario, los comercios en general no se están viendo tan beneficiados, ya que el gobierno solo apoya a cierto determinado grupo, deben ser parejos con todos, la mayoría pagan impuestos, y con los comercios cerrados y las empresas igual cerradas no se va a captar gran cantidad en los impuestos, con lo que está pasando solo aumentará la pobreza y el desempleo, considero que efectivamente hay que cuidarse, pero, es importante también la economía de quienes van al día, hay miles y miles de comerciantes que viven al día con lo que venden, hay quienes solo le dan vuelta al dinero diariamente porque no hay ganancias, lo peor, las vacunas que están aplicando en México no están respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, estarán respaldadas por la COFEPRIS, mas no por quienes realmente deben respaldar las vacunas, hay ciertas reacciones y no se está avanzando en nada en la vacunación, en lugar de ir hacia delante vamos para atrás, México no estaba ni está preparado para el coronavirus, de hecho se está viendo, la pandemia por el coronavirus ha forzado a la mayoría de los propietarios de restaurantes a cerrar sus locales, otros no se dan por vencidos y buscan otra forma de buscar el sustento, mantenerse en contacto con sus clientes mientras el restaurante o cocina económica está cerrado es muy importante, las ventas se han caído hasta en un 90%, en general, de hecho, lo que se podría hacer es que los propietarios que han cerrado sus negocios se pueden unir con otros, formar opiniones, armar un catálogo de productos y venderlos en línea, pensar creativamente y positivo rinde buenos resultados, deben crear su canal de YouTube, darse a conocer igual en las redes sociales y estarlo revisando consecutivamente para generar ventas y ventas, hay que revisar y optimizar la presencia en línea, siempre hay personas navegando buscando todo tipo de productos, no hay que esperar a que lleguen los clientes, hay que salir por ellos, al menos los restauranteros pueden realizar degustaciones nuevas, atraer con esa mercadotecnia a los clientes, todo para llevar y evitar quedarse en el restaurante porque de nada sirve entonces los protocolos de ponerse gel y cubre bocas, los que nunca cerrarían serian quienes venden pollo fresco del día, tortillerías, tiendas de abarrotes, lecherías, etcétera, lo más indispensable no puede dejar de vender, si tiene un restaurante y hace comida para llevar, entonces sus clientes tienen que respetar la sana distancia, no permitir varias personas dentro de su restaurante o negocio de cualquier giro, hay que seguir todos los protocolos e informarle a la gente que se pongan cubre bocas, ponga usted mismo gel antibacterial en su negocio, nunca hablar sin cubre bocas, hay que protegerse al 100 %.