#HASHTAG DE LA SEMANA

#COMPLICIDADES Y DESLINDES EN LA AUDITORIA SUPERIOR. Mucho se insiste en la necesidad de que el Lic. Uriel Estrada Martínez, titular de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, salga ante los medios a deslindarse de lo que se dice está pasando al interior de este órgano de control y vigilancia. Como señales de posibles actos de corrupción pueden mencionarse dos: 1) Se dice que es el Auditor Especial de los poderes del estado, municipios y entes públicos, un funcionario de origen poblano de nombre Amador Martínez Martínez, el que se encarga de vender todo tipo de servicios a los presidentes municipales. Es el que ordena los “moches”, para que las cuentas públicas salgan de acuerdo a las exigencias de la Auditoría Superior del Estado. 2) Aquellas cuentas que hay que subsanar por presentar irregularidades y serios problemas de comprobación, los envían para el tratamiento correspondiente al despacho “Mundo Arna S.A de C.V., propiedad de Jesús Vidal, que se ubica en Avenida Rosa del Poniente, en la colonia El Rosario. Aquí la pregunta es ¿Amador Martínez realiza todos estos negocios al amparo y con la tolerancia plena del Auditor Superior del Estado? Desde luego que todo esto, está repercutiendo en beneficios transformados en departamentos, casas, coches y ranchos. Bien dicen que el amor, lo tonto y el dinero sigue demostrándose no se pueden ocultar. Por lo que las personas siguen sin poder ocultar las ganancias. Por eso urge que el Lic. Uriel Estrada Martínez se deslinde públicamente, porque si no se podrá pensar que estos negocios se están dando en un esquema de complicidades en el que él participa. Podría decirse que atraca Auditor especial a los municipios que están en problemas con sus cuentas públicas.

#SIMOJOVEL Y LA RENDICION DE CUENTAS. Los ayuntamientos de Simojovel y Belisario Domínguez no cumplieron con su obligación constitucional de entregar al Congreso del Estado, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019, lo que podría derivar en sanciones administrativas, políticas e incluso hasta penales, enfatizó la presidenta de la Comisión de Vigilancia, diputada Ana Laura Romero Basurto. En apego a lo dispuesto en el artículo 45 fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, los ayuntamientos tenían a más tardar el 30 de abril del 2020, para presentar sus cuentas públicas. Cabe resaltar que los dos ayuntamientos antes mencionados incumplieron con esta obligación constitucional de rendirle cuentas al pueblo de Chiapas, por lo que serán llamados a comparecer en próximos días en una reunión con la Auditoría Superior del Estado, con quienes se trabaja de manera conjunta para impulsar el cumplimiento de los ayuntamientos en los tiempos que marca la ley. Manifestó además que derivado de la coordinación con la que se trabaja con la ASE, acordaron de forma conjunta que se aplicarán de inmediato las multas que correspondan a las autoridades municipales que no cumplieron en tiempo y forma. Romero Basurto puntualizó que la omisión de la presentación de la Cuenta Pública, es una conducta que puede dar origen a la falta grave denominada Abuso de Funciones, prevista en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Resaltó que gracias al trabajo de la diputada Patricia Mass Lazos, se ha estado avanzando con el Ayuntamiento de Chalchihuitán para que cumplan con su obligación constitucional “La entrega de la Cuenta Pública de parte de los ayuntamientos, es un acto de responsabilidad que contribuye a la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas de los recursos públicos, atendiendo a la confianza que han depositado sus representantes”- Aunque Viridiana Hernández Sánchez comportándose con una gran soberbia, se ostenta como protegida del Auditor Uriel Estrada Martínez, por ser ambos de Simojovel. Súper poderosa y jactanciosa la alcaldesa de Simojovel.”

#PLACIDO DESFACHATADO Y DESATENDIDO EN SU IMAGEN. Todo parece indicar que Plácido Humberto Morales Vázquez está perdiendo todo concepto de buena imagen que debe tener un servidor público. Todo parece advertir que está decidido a cambiar el traje por el disfraz de indigente que ahora intentan imponer como una nueva moda de funcionario. Debería de cuidar este detalle, porque el buen vestir, no está reñido con la dignidad del servidor público.

#RELEVOS EN EL PODER LEGISLATIVO ESTATAL. Así como en el caso del senado de la república, no hay duda que habrá de ser el senador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, el nuevo presidente de la mesa directiva; en Chiapas Marcelo Toledo se prepara para ocupar la presidencia de la mesa directiva, y de cumplirse los acuerdos, que comprometería a la legisladora Elizabeth Bonilla transitar del PT a Morena, ella sería la presidenta de la Junta de Coordinación política; por lo menos eso es lo que se escucha en radio pasillo del congreso del estado, veremos si es que así habrá de concretarse.

#MUCHO AYUDA EL QUE NO ESTORBA ENOCH HERNANDEZ. De Míster escándalo se puede catalogar al político jiquipilteco, residente en San Cristóbal de las Casas, Enoch Hernández, que ahora para despertar interés por ser nominado candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal, se ha autoproclamado “periodista crítico”. Es a partir de esta postura que Tribilín, como también se le conoce, se ha venido dedicando a despotricar en contra del gobierno. Espera que pegarle todos los días al propio sistema quien le dio la oportunidad de hacer una buena parte del billete que se ganara el pasado sexenio, y dobletear y hasta triplicar en las nóminas, él y toda su parentela, pueda ubicarlo ahora como el candidato idóneo para relevar a Jerónima Toledo. No me ayudes compadre, Le gusta el riesgo al tribi, ya que se expone a amanecer en un cuarto de cuatro por cuatro, y con uniforme naranja. ¿Crítico comunicador?

#ME GUSTABAS PARA REINA DE LA PRIMAVERA. No cabe duda que los “atuendos” estuvieron de moda en estos últimos días, y muchos silbidos despertó la presentación de Juan Antonio Castillejos Castellanos, presidente municipal de San Fernando. Más de alguno se atrevió a decirle “para reina me gustabas”. Por algo su mote de la muñeca, que hoy quiere ser la flor más bella de su municipio.