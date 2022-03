Letras Desnudas

Mario Caballero

Confianza

Para el gobierno, el brinco de la incertidumbre a la confianza es siempre un reto mayor. El gobernador Rutilio Escandón parece tenerlo resuelto con amplios sectores de la población. Que haya hecho del combate a la corrupción el punto neurálgico de la política pública aumentó la confianza y el acuerdo social. Hoy es uno de los gobernadores mejor calificados del país.

El también doctor en Derecho es un hombre sencillo, humilde, muy sobrio y con profunda convicción democrática. A poco más de un año de la presente administración es un gobernante con medidas convincentes y un liderazgo político venido a más.

El mensaje del Gobierno de Chiapas es enfrentar la inseguridad y recuperar el Estado de Derecho. En el discurso hay autocrítica y no se menciona al pasado para salvar los obstáculos actuales, sino propuestas que priorizan el desarrollo, el combate a la pobreza y la estabilidad gubernamental. Y enfrenta la impunidad con el propio ejemplo.

Esta nueva forma de ejercer el poder, sin duda, ha logrado solventar la crisis de credibilidad que siempre ensombreció la legitimidad del sistema político y de los propios gobernadores. No hay que olvidar que, en el pretérito, la corrupción desnudó la profunda descomposición política, social y moral de nuestras instituciones. No es más así.

CLAVES

La confianza es una muy compleja construcción, difícil de ganar y fácil de perder. Más aún, no puede estar segmentada o concentrada, se requiere que recorra todo el espectro social y regional. Así, pues, no es un asunto menor que Escandón Cadenas haya afrontado el desafío de generar confianza porque gracias a ello se ha motivado la participación social y la economía ha tenido un empuje con el fomento a la inversión privada.

Empero, crear confianza no ha sido sencillo. Chiapas es uno de los estados de la República donde el desencanto por la política es brutal. Nada más el anterior gobernador dejó el cargo con una aceptación de 18.3 por ciento.

Chiapas ha sido duramente castigado. La desconfianza en la política viene precisamente por las malas prácticas del poder, el autoritarismo, la corrupción y, la prima hermana de ésta, la impunidad.

Fuimos testigos de tratos inhumanos. Como cuando el huracán Stan dejó a miles de familias sin hogar, o cuando un deslave de tierra sepultó decenas de casas y un terremoto provocó cuantiosos daños en el patrimonio de gente humilde, mientras los mandatarios viajaban por el extranjero y utilizaban la tragedia humana para engordar sus bolsillos.

¿Cómo confiar en los políticos cuando su mayor preocupación fue saquear los recursos del Estado, apropiarse ilegalmente de terrenos y bienes inmuebles propiedad de los chiapanecos, encubrir casos de abuso de autoridad, acosos sexuales, latrocinio y hasta homicidios?

Si Chiapas presenta un atraso de por lo menos cincuenta años es debido a eso: la corrupción y la impunidad.

Rutilio Escandón se ha ganado la confianza de los ciudadanos al alejarse de los vicios, las frivolidades y las corruptelas que caracterizaron a los anteriores gobernantes. Ahora no hay despilfarro, sino un correcto uso de los recursos públicos; no hay lujos, sino austeridad. Los helicópteros y demás aeronaves están para el traslado de pacientes y otras acciones prioritarias para la sociedad. No como antes que servían para el disfrute de las amantes y amigos de los gobernadores.

El dinero de los chiapanecos está siendo invertido en el mejoramiento de los hospitales, en el sector educativo, en seguridad y buena parte de éste se ha utilizado para pagar las enormes deudas heredadas, tanto con proveedores como con maestros e instituciones de crédito. Por tal motivo, el avance económico es muy complejo. Si existe alguna percepción de falta de liquidez, es porque buena parte de los recursos estatales se destinan al pago del endeudamiento público. Aunque esto no es una situación específica del estado sino nacional, estimulada por las medidas de austeridad del gobierno federal, entre otros factores.

Imponer la legalidad como brújula de actuación fue un paso determinante para recuperar la paz y emprender el combate a los abusos de poder. Hacer respetar las leyes y aplicarlas ha limpiado el camino para la construcción de un estado más igualitario, de libertades, sin corrupción y con justicia social.

Para muestra un botón. Por decisión del gobernador Escandón Cadenas se aplicaron las leyes para la restitución de los terrenos invadidos a sus legítimos dueños, se castigaron atropellos a la sociedad como los injustos bloqueos carreteros y fue despedido un funcionario que abusaba de su autoridad para extorsionar y desviar dinero público. Esta persona le está haciendo frente a la justicia porque, como nunca antes, hoy no se tolera la impunidad ni se protege al corrupto.

Otro factor de confianza es la paz, conseguida a través de la estrategia de las mesas de seguridad. De acuerdo con los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas es el tercer estado más seguro con la menor tasa de delitos de alto impacto y el cuarto con menor incidencia delictiva.

Por otra parte, el doctor Escandón tiene una idea clara de los problemas de la entidad. Conoce las necesidades. Sabe de la condición de pobreza en que vive mucha gente. Y bajo ese entendimiento dirige sus acciones y ha diseñado políticas públicas específicas y el uso adecuado de los dineros.

Eso último podemos notarlo en las prioridades de su presupuesto de egresos. Por ejemplo, en este 2020 el sector salud, educativo y agrario recibirán más recursos en comparación con el año anterior. Asimismo, está planeado cubrir los adeudos con los maestros interinos y las necesidades en los servicios de salud.

De igual manera, se ha incrementado el gasto en programas de combate a la pobreza, en la inclusión de grupos vulnerables, en el desarrollo de las comunidades marginadas y se redujo en áreas no prioritarias.

Cabe mencionar que, gracias a la excelente relación con el gobierno federal, Chiapas ha conseguido el séptimo presupuesto más alto del país, con 95 mil 123 millones 217 mil 330 pesos. Ajustado al proyecto de gobierno, este 2020 sugiere ser un año de grandes planes en materia de obra pública, lo que potenciará la economía y el desarrollo social.

DE LOS MEJOR CALIFICADOS

La confianza de la gente le ha otorgado aún más legitimidad al proyecto de Rutilio Escandón, que ha hecho un esfuerzo significativo y sin precedente para la estabilidad y la reconstrucción del Estado de Derecho. El equilibrio entre poderes es otro aspecto vital. La relación ahora es de respeto y acompañamiento, no de complicidad y sujeción como era antes. La autonomía en el Poder Legislativo y Judicial nos habla del valor que la actual administración le estima al régimen democrático.

Finalmente, que el gobernador Escandón haya empezado el año siendo considerado uno de los cinco gobernadores mejor evaluados del país es un logro, sobre todo, en el ámbito personal. Y no porque sea de Morena, porque de ser así Miguel Barbosa tendría una mejor aprobación. Pero esa distinción sirve de termómetro para que los chiapanecos sepan que las cosas se están haciendo bien, y en gran medida porque supieron depositar su confianza.

Ningún proyecto gubernamental tiene éxito sin la confianza de los ciudadanos. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com