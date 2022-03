Puntos Fiscales

Coronavirus caos mundial y el negocio de las farmacéuticas

José Luis León Robles

twitter: @pepehuicho2578

Como cada semana nos estamos leyendo en el mejor periódico del sureste, el diario de Chiapas por supuesto, hoy profundizaré en un tema muy delicado toda vez que se trata de salud pública y todo lo que se relaciona con ello es necesario conocer al respecto el tema que hoy nos aqueja y es el coronavirus ya que en los últimos datos recientes que se tiene del coronavirus que causa un nuevo tipo de neumonía mortal, el contagio se puede dar desde una distancia de 2 metros, es decir sin que exista ningún tipo de contacto físico, en los últimos estudios se ha analizado que el virus se propaga vía aérea pero también se puede contagiarse a través de la conjuntiva de los ojos, lo que nos ponemos a pensar que prácticamente tendríamos que andar cubiertos prácticamente todo el cuerpo, lo que en nuestra vida diaria sería imposible estar de esa forma de acuerdo a nuestras actividades. El recuento de acuerdo con las autoridades chinas han confirmado 132 fallecimientos por este virus, 5,974 casos confirmado de infección, 976 pacientes en condición crítica y 6,973 personas bajo sospecha, alrededor del mundo se tienen los siguientes datos: Tailandia 14, Japón 7, Australia 5, Singaupur 5, EE.UU 5, Malasia 4, Corea del Sur 4, Francia 4, Viertnam 2, Nepal: 1, Camboya 1, Canadá 1, Alemania 4, Costa de Marfil 1, Sri Lanka 1, y en lo que respecta a nuestro país hubo mucho hermetismo de posibles casos en Mérida Yucatán así como en Tamaulipas de algunas personas que viajaron en aquella, sin embargo podemos decir hasta el día de hoy que afortunadamente no ha habido casos que lamentar, sin embargo lo que sí es preocupante es que todavía en nuestro país no existe las medida preventivas en los aeropuertos en la llegada de vuelos internacionales sobre todo de los que vienen de países asiáticos, algo que si es de lamentarse dice por ahí un viejo dicho , ven la tormenta y no se hincan, sucede que no hay que esperar que exista un caso positivo del coronavirus en nuestro país, y es que hoy precisamente el ejecutivo federal dejo de manifiesto que nuestro país cuenta con la infraestructura necesaria para hacer frente a este virus, sin embargo también manifestó que no hay que confiarse de ello, algo que con el debido respeto no comparto esta opinión de nuestro presidente, ya que hemos visto en estos últimos días el desabasto de medicinas, la carencia de personal capacitado en cuestión de salud, además que la transición del seguro popular al INSABI ha propiciado que se firmen convenios de adhesión con los estados, y debemos tener en cuenta que no todos los estados han estado de acuerdo en firmar esos convenios de adhesión, principalmente los que son gobernados por el Partido Acción Nacional, en lo referente si se quiere llamar como oposición a los gobernadores priistas que gobiernan en algunos estados y hago ese sarcasmo en relación que como vulgarmente decimos ya se alinearon al gobierno federal, al firmar dicho convenio de adhesión, sin que se torne como un comentario partidista puedo señalar que lo que están haciendo los gobiernos emanados del PAN se me hace más razonable, ya que antes de firmar están manifestando los puntos atípicos y las posibles consecuencias operativas y legales de esa transición que representa el INSABI.

Retomando el tema del coronavirus , dice por ahí un analista financiero que cuando llega un nuevo virus se suele especular con el mercado farmacéutico y se tiende a relacionar que farmacéuticas están relacionadas al tema y quién sería la beneficiaria, más allá de las famosas leyenda urbanas en relación a que las propias farmacéuticas y laboratorios que trabajan para ellos, son los mismo que algún momento crean la enfermedad, y aunque pareciera de ciencia ficción este razonamiento ellos pueden crear el mal y la cura, dejamos en la parte de nuestra historia de cómo en algún momento el SIDA llegó hacer un mal del siglo, fueron los decesos de famosos por esta enfermedad que dieron la vuelta al mundo en su momento, hasta que este virus logró ser controlado por el uso de retrovirales que tienen un costo en el mercado de varios miles de pesos y su uso tiene que ser cotidiano, ya que esta clase de medicamentos bloquea una enzima que necesita el VIH para reproducirse.

Imaginemos en promedio el tratamiento para un mes de manera particular de un enfermo de SIDA, cuesta entre 6 mil pesos y hasta 20 mil pesos, dependiendo de la marca y la variedad de laboratorios que ofrecen estos productos, ahora que el SIDA a nivel mundial ha sido controlado aparece un nuevo virus mortal, veremos que laboratorio “Sale a decir que ya tiene el retroviral para este virus”