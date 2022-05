Puntos Fiscales

Crueldad animal en México

José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguidos lectores de este prestigiado periódico, el día de hoy les compartiré un tema muy importante que es la crueldad animal, y aunque no pareciera tener relación alguna con los altos índices delictivos, estudios realizado por psicólogos han logrado vincular que el maltrato animal es la antesala a la violencia social, por ello tenemos que mencionar el gran avance del congreso capitalino en el que han celebrado mesa de análisis en este tema, lo que debe prevalecer es la prevención del maltrato animal como gran factor estratégico de la seguridad ciudadana. Mucho se ha analizado que a la persona que maltrata a un animal no va a tardar en maltratar a alguien de la sociedad, lo que es evidente que es un foco rojo de esa parte de la sociedad que se degrada a niveles alarmantes, se tiene que reconocer a la diputada Leticia Varela Martínez quien es presidenta de la comisión de seguridad ciudadana quien ha estado muy cerca del tema de la protección animal en el centro del país. Uno de los estudios realizados en el centro del país resultó que el 71 por ciento de las mujeres que acudieron a un albergue por violencia de su pareja, señalaron nada mas ni nada menos que sus animales domésticos habían sido asesinados o maltratados por su agresor, esto tiene una gran incidencia en la parte destructiva del comportamiento humano, y no vayamos lejos hace unos días fue difundido en la redes sociales como miembros de una familia mataron salvajemente a un perrito, teniendo unos vecinos que matan salvajemente a un cuadrúpedo el solo imaginarnos que podrían hacer con unos niños que juegan en la calle como muchos en nuestro país y ocurriera un accidente en el que la pelota golpeara su portón o automóvil, sería un desenlace fatal. Se ha logrado concluir que para prevenir el maltrato animal, se sugiere la tenencia responsable de mascotas, así como programas de adopción de aquéllos animales que están en perreras municipales o albergues, así como campañas de esterilización para que no se sigan procreando mas animales en las calles, ello implicaría en determinados años una nueva cultura en relación a la convivencia con el entorno animal, alejado de esas creencias tan aberrantes que el propietario de un animal tiene el derecho de maltratarlo para corregir su comportamiento, se destaca la importancia de las acciones de información y de prevención. Se dice además que las agresiones a mascotas pueden tener otras tendencias de tipo de rituales satánicos. Otro de los puntos curiosos en relación a este tema es que el 80 por ciento de personas protectoras de animales son mujeres. Se ha tenido las iniciativas de ley en el que se busca otorgar ayuda económica a los protectores de animales independientes. Pero el llamado maltrato animal o crueldad no únicamente es golpear o matar, sino abandonarlos a su suerte en la calle, no brindarles espacios para su recreación, privarlos de su alimentación, así como utilizarlos como medio de espectáculos para fines lucrativos, Diversos estados han tenido iniciativas para poder tipificarlo como delitos, sin embargo, estados como Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala pareciera que este tema es irrelevante para subirlo a discusión a la tribuna parlamentaria. Considero que es muy importante que nuestros hijos aprendan a respetar desde pequeños nuestros animales, crear conciencia de la vida y el entorno que debe prevalecer entre humanos y animales, debemos establecer límites de convivencia con el afán de poder establecer un marco de respeto, y esto lo digo en virtud de que me he dado cuenta que existe personas que dejan que su hijo agreda a los perros, y es lógico que un niño apenas empieza a experimentar y dilucidar lo bueno y lo malo de su entorno, pero lejos de corregir esa acción queda como una graciosa del niño. Esto va desencadenando una serie acciones que al no corregir y orientar al pequeño se le va haciendo normal el ir agrediendo a un perro, originando tarde o temprano una acción de instinto de supervivencia del animal que puede llegar a agredir a un menor, y desencadenaría en algún momento en el sacrificio del animal, por ello espero haber podido cumplir con el objetivo de este tema en crear conciencia a las personas de la importancia en la interacción con los perros domésticos