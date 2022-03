Poder y Dinero

Cubrebocas, fallida política de Estado

· Obligatorio su uso bajará contagios

· Error criminal desestimar medidas

· López Gatell, siervo y útil de Morena

· “Foco fundido” para Pueblo y Gobierno

En las amarguras desearás la dulzura, y en la guerra, la paz.

Santa Catalina de Siena, mística italiana.

Víctor Sánchez Baños

El más grave error de Hugo López Gatell, el coordinador y vocero de la lucha contra la pandemia, es significativamente el desestimar el uso de cubrebocas. En un acto de “solidaridad” con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se niega a colocarse en el rostro un aditamento que sirve, comprobado científicamente desde principios del siglo XX, como medio de contención de la Gripe Española.

El discurso lo cambio el burócrata. Ahora dice que hay que usarlo, pero vuelve a desestimarlo, al decir que no ha demostrado su efectividad al cien por ciento. Es una pena que López Gatell no presente estudios científicos sobre la diferencia entre el uso de cubrebocas y el no usarlo; traer una careta trasparente y no usarla. Si todos usáramos careta y cubrebocas, según científicos de las más destacadas universidades del mundo, disminuye hasta el 99.75% la posibilidad de enfermarse. Claro, esto aunado a hábitos de limpieza como el lavado de las manos, ropa, zapatos y las superficies.

Eso no lo inventé yo, ni tampoco desestimo lo que dicen cientos de científicos mexicanos que, con el mínimo de recursos y herramientas, investigan y analizan esta pandemia. Ellos también ven la efectividad del uso de cubrebocas y caretas. Científicos que investigan con todos los recursos y herramientas en universidades que se destacan en ello (que todo mundo conoce), establecen porcentajes exactos de riesgo de contagios.

Cuando se le pregunta a López Gatell sobre el contagio en el aire, simplemente no leyó los estudios. Muy superficial explica algo que desconoce.

En fin, ante la deficiencia en el rigor académico del vocero, la sociedad civil tomó el control. Mientras López Gatell se la pasa en el dato que se puede distribuir en un archivo de power point, sin los datos que impactarían a la sociedad y las decisiones de Estado, para contener la pandemia, asociaciones civiles, empresas de comunicación y periodistas, hemos tomado la decisión de impulsar el uso de cubrebocas.

No podemos dejar en manos de la incompetencia burocrática la vida de millones de mexicanos; nuestras vidas. Por ello, ante la falta de una política de Estado para contener el virus, lo tenemos que hace el resto de los miembros de la comunidad.

#UsaCubrebocas #SalvasTuVida #ProtegeAQuienesAmas #UsaCareta #FrenasLaMuerte #Protegete

Las campañas mediáticas, que no quiere el gobierno impulsar, la fuerza civil lo debe hacer; llenar esos huecos que, parece, deliberadamente deja abiertos el Estado.

Estimado lector, que quede claro, en lo personal no traigo nada contra el vocero López Gatell. Pero, veo como sus acciones e inacciones, generan dolor, enfermedad y muerte. Y, la verdad, no creo que él reflexione en ello. Tal parece que lo único que le interesa es servir al partido político en el poder, Morena, a sus jefes Jorge Alconer, secretario de Salud y al Presidente. Si muere mucha gente en el camino por alcanzar lo más alto de su carrera burocrática, no importa. Y, pregunto, ¿lo reflexionará el vocero?

Se le dio mucho tiempo para desarrollar su trabajo. Se le dieron 6 meses y los resultados son más de 48 mil muertos y medio millón de contagiados, así como el reconocimiento de que las cifras no son exactas y que, definitivamente, son mucho más. Hay estimaciones de científicos mexicanos, de la UNAM, la UAM, el Tec. UdeG, y muchas más, que las cifras de muertos podrían estar en más de 125 mil y de contagiados más de un millón de mexicanos.

Estados Unidos tiene más de 3 millones de enfermos y 700 mil muertos. Esto se debe a dos decisiones del gobierno de Donald Trump: más pruebas para detectar enfermos y métodos estadísticos rigurosos. No escatiman un dólar en la salud de sus gobernados.

En México, López Gatell dice que no son necesarias las pruebas generalizadas y la estadística es un lujo para el morenista. Esto da cifras bajas en muertos y contagiados, pero la realidad podría estar fuera del control de un gobierno que dejó crecer la pandemia por razones ideológicas y abandonar la ciencia.

Si fuera el sinodal de López Gatell lo hubiera reprobado en el manejo de la pandemia y su fuera su jefe, lo hubiera corrido y contratado a alguien que no fuera servir a sus jefes; comprometido con la salud de los mexicanos y con la ciencia. Pero, hasta Morena sale al rescate de un incompetente.

Y, por cierto, que quede claro. Los partidos políticos quieren politizar el caso de López Gatell. Ellos hacen ruido porque tienen sus canales de comunicación, pero el resto de la población debe ser escuchada. López Gatell, es un foco fundido; no le sirve ni a la 4T (a la que desgasta día a día), ni a la sociedad. Esto no es política; es de vida o muerte.

PODEROSOS CABALLEROS

EL MARRO

La captura de El Marro, se convierte en un instrumento político que evitará que la Cuarta Transformación, pero en especial el partido en el poder, Morena, siga goleando al gobernador opositor (panista), Diego Sinuhé Rodríguez, de Guanajuato. Incluso, el Presidente López Obrador, le acusó a su gobierno de no actuar contra el Marro, principal huachicolero del país, quien amenazó al Gobierno Federal y al estatal. Pierde Morena una carta de desgaste al panismo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: TRETA PAK

Ante el COVID-19, la sueca Tetra Pak, liderada en México por Robert Graves, considera que la tecnología ayudará a la industria de alimentos a adaptarse a la “nueva normalidad”. Desafortunadamente, sólo 30% de las empresas de este sector a nivel mundial ha adoptado soluciones tecnológicas en sus operaciones de producción. Por ello, se alió a Microsoft, SAP, Hexagon, Elettric80 y ABB, para lograr la digitalización en la producción de alimentos, lo que permite mejorar la seguridad alimentaria, gestionar mejor las cadenas de suministro, asegurar mayor rentabilidad o ser capaz de responder con flexibilidad a las cambiantes demandas de los consumidores. La industria de alimentos y bebidas es uno de los sectores en donde hay más oportunidad de adopción de soluciones tecnológicas.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos