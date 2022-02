Asesoría Legal

Cuestiones Indígenas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las personas que menos contaminan el planeta son precisamente los indígenas, ellos cuidan el medio ambiente, no talan árboles, ellos son aproximadamente el 7 % de la población mundial, una gran parte de los bosques en todo el mundo, importantes para reducir las emisiones de carbono, son tramitadas o gestionadas principalmente por los pueblos indígenas, ellos se sienten conectados con la naturaleza, precisamente los pueblos indígenas ayudan a mitigar el cambio climático, ya que ellos a lo largo de mucho tiempo han desarrollado técnicas agrícolas que se adaptan a entornos extremos, lo que nadie sabe, ni siquiera el gobierno es que los indígenas tienen las mejores técnicas en prácticas agrícolas los cuales son resilientes al cambio climático, de hecho, ellos conservan y restauran los bosques y los recursos naturales, de hecho, ellos mismos siembran en sus patios caseros y en sus áreas comunales, ya que los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas pueden ayudar al resto de la humanidad ampliar su limitada base alimentaria, las personas indígenas saben que la conservación de la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición, y es que, al vivir una vida natural sostenible se preservan los ambientes de bosques, ríos, lagos y pastos, los indígenas han aportado mucho a nuestro país, simplemente que no lo reconocemos, y en los temas gubernamentales de los 3 niveles ellos no se encuentran en ningún tema a abordar.

Es el mes de noviembre de 2021 y es una vergüenza que varios Congresos Locales Legislativos aún no se encuentren organizadas las Comisiones que le toca a cada Diputado Local, ya es hora de tomar decisiones de los Diputados Locales de cada Estado.

En relación a la Presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad del Congreso de la Unión la cual es la Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, de igual manera, los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Congreso de la Unión, deben ver por los intereses de los pueblos indígenas del país, no se trata de gobernar solo para su Distrito siendo Diputado o Diputada Federal, sino, creando leyes para beneficio de los pueblos indígenas del país, y es que, los pueblos indígenas tienen valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio y colectividad, ya que ellos viven casi un mundo natural, muy diferente al que vivimos los que estamos en zonas urbanas, su vida de los pueblos indígenas es muy saludable, pero con poco y casi nada de apoyo por parte del gobierno de los 3 niveles, y es que, la mayoría de los políticos solo visitan los pueblos indígenas en temporadas electorales para regalarles tal vez una cubeta de plástico, les mienten con su discurso político y jamás los vuelven a visitar, debemos aprender de los valores y las técnicas agrícolas que los pueblos indígenas tienen, ellos no afectan al planeta pues la mayoría de las personas indígenas no tienen luz, gas ni agua, sus alimentos las calientan con leña, por las noches prenden velas para ver, y el agua, es escasa, de hecho, Conagua debería intervenir para autorizar concesiones y poder explotar el agua para hacer pozos y usar el agua, así lo establece la Ley de Aguas Nacionales, sin embargo, vuelvo a repetir, los pueblos indígenas no se encuentran en la agenda de ningún funcionario, están olvidados, los niños y niñas de pueblos indígenas son los que más sufren pues carecen de transporte para ir a su escuela, el 85 % de los niños y niñas no estudian debido a que sus padres no tienen dinero para pagar sus estudios como es libretas, lápices, comprar cosas de trabajo en equipo, etcétera, a ninguno de los tres niveles de gobierno les interesa lo que los pueblos indígenas padezcan, los tienen abandonados en materia de salud, hay representantes populares legislativos en el Congreso de la Unión como por ejemplo Irma Juan Carlo quien era la Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas pero es una persona que no sabe sus funciones y que solo hizo lo que pudo en la Legislatura pasada, muy probablemente en esta siga siendo la Presidenta de dicha Comisión, lo digo como abogado, y empresario, la mayoría de los representantes legislativos de los indígenas no hacen absolutamente nada por los pueblos indígenas, por ejemplo, está también en representacion de Chiapas, el Legislador Federal Alfredo Vázquez Vázquez el cual ha hecho más que la misma presidenta de dicha Comisión, en caso que quede la indígena oriunda de Oaxaca nuevamente como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas sería una violación a la Paridad de Género, ya que ella fue quien representó a dicha Comisión en la Legislatura pasada, Mercadotecnia de México que representa a nivel nacional el Lic. Julio Cesar Zamudio estará observando, estudiando y evaluando el actuar de cada Comisión de forma externa e indirecta, y será el enlace de negocios internacionales con otros países y México, Oaxaca es el último lugar en el que inversionistas internacionales quieran poner sus ojos en dicho lugar debido a que Oaxaca no tiene casi nada para ofrecerle al mundo entero, solo reliquias y eso, en algunos lugares, pues el chocolate en todo el mundo se fabrica y se vende, no solo en el Estado de Oaxaca, de hecho, Mercadotecnia de México ha observado el trabajo del Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez y es una persona que estaría muy bien que representara la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Mercadotecnia de México tiene la vista puesta en Chiapas y Nuevo León para atraer inversionistas internacionales, es por ello que por este medio le pido al Legislador Federal Alfredo Vázquez Vázquez que no cambie su forma de ser y que atienda a todas las personas que lo busquen físicamente y vía celular, ya que de ser candidato a Gobernador, Mercadotecnia de México lo apoyaría incondicionalmente, por ahora, Mercadotecnia de México desvío un proyecto Internacional procedente de Ecuador a México, lo mandó a Zamudio, España, Mercadotecnia de México solo fue el enlace y el que opinó para que mejor se fuera a otro país dicha inversión, sin embargo, Mercadotecnia de México sin el apoyo del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador atraerá inversiones al Sur y Norte del país, en el sur es representado por Chiapas, y en la zona norte es representada por el Estado que más ha aportado a México, Nuevo León.

No hay que olvidarnos de los pueblos indígenas, porque tal vez ellos nos puedan dar una buena lección, a los indígenas hay que respetarles sus derechos pues igual son mexicanos y también han aportado mucho no solo a México sino al planeta con el cuidado del medio ambiente, ese gran ejemplo es el que debemos seguir, mis más altos respetos a las personas y pueblos indígenas.